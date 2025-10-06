رشد قیمت نفت در پی تصمیم اخیر ۸ عضو اوپکپلاس
قیمت نفت در پی لغو محدود کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپکپلاس، ۱.۵ درصد رشد کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه (۱۴ مهر) با اعلام رقم کمتر از حد انتظار برای لغو کاهش عرضه داوطلبانه از سوی هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس)، حدود ۱.۵ درصد افزایش یافت؛ اقدامی که بخشی از نگرانیها درباره رشد عرضه را کاهش داد، هرچند تحلیلگران معتقدندضعف تقاضا در سهماهه چهارم میتواند این روند را محدود کند.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۱۵ دقیقه بامداد روز دوشنبه بهوقت گرینویچ با ۹۱ سنت یا ۱.۴ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و ۴۴ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۸۹ سنت یا ۱.۵ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۷۷ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.
تینا تانگ، تحلیلگر مستقل بازار اعلام کرد که افزایش قیمتها بیشتر تحت تأثیر تصمیم هشت عضو اوپکپلاس برای لغو محدود کاهش عرضه در ماه نوامبر بوده است؛ تصمیمی که با هدف مقابله با رکود اخیر در بازارهای نفت اتخاذ شده است.
هشت عضو اوپکپلاس روز یکشنبه (۱۳ مهر) اعلام کردند که در ماه نوامبر روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای خود را به بازار برگردانند.
منابع مطلع اعلام کردند در آستانه این نشست، روسیه برای جلوگیری از فشار بر قیمتها، رقم روزانه ۱۳۷ هزار بشکه را توصیه کرده است، در حالی که عربستان ترجیح داده این رقم را دو، سه یا حتی چهار برابر کند تا سهم بازار خود را سریعتر پس گیرد.
تحلیلگران بازار اعلام کردند که تصمیم هشت عضو اوپکپلاس برای لغو محدود کاهش عرضه داوطلبانه در نوامبر، با توجه به اختلالهای عرضه ناشی از تشدید تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه و ایران، قابل مدیریت خواهد بود.
در همین حال، حملههای اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه ادامه دارد و پالایشگاه کریشی، یکی از بزرگترین پالایشگاههای روسیه با ظرفیت پالایش سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن، هدف قرار گرفته است.
وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هفت هفته گذشته اعلام کردند برای قطع درآمدهای نفتی روسیه، اقدامهایی را علیه کشورهایی که به خرید نفت روسیه ادامه میدهند یا در دور زدن تحریمها مشارکت دارند، اتخاذ خواهند کرد.
با این حال تحلیلگران بازار هشدار دادهاند که ضعف بنیادی تقاضا در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی، میتواند روند افزایشی قیمتها را محدود کند.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار اعلام کرد: با نبود محرکهای افزایشی تازه و افزایش ابهام در چشمانداز تقاضا، احتمالاً قیمت نفت در بازهای محدود باقی خواهد ماند.
وی افزود: بازار بهتدریج وارد مرحلهای از عرضه بیش از حد میشود و با ورود به فصل زمستان، تقاضای فصلی کاهش خواهد یافت. دادههای کلان نیز انگیزههای صعودی چندانی ارائه نمیدهند.
فصل تعمیرات پالایشگاهی در سطح جهان که از اکتبر آغاز شده است، احتمالاً بر تقاضای نفت خام تأثیر منفی خواهد گذاشت.
تحلیلگران بازار انرژی اعلام کردند که با پیشرفت فصل گرما، افزایش تعمیرات پالایشگاهها میتواند مازاد قابلتوجهی ایجاد کند و موجب فروش گسترده نفت شود.