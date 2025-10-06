تکنولوژی، پیشران تحول در صنعت مس ایران است
سیدمصطفی فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به اهمیت تحولات فناورانه در صنعت، گفت: مجلس و مجموعه صنعت و معدن کشور در دهههای اخیر بهدرستی به ضرورت تحولات تکنولوژیک پی بردهاند و در حال حاضر نسبت به یک دهه گذشته، نقش فناوری در توسعه زنجیره ارزش صنایع کاملاً بنیادین شده است.
فیضاردکانی با تأکید بر لزوم اتصال مؤثر صنعت به نظام نوآوری کشور افزود: ما باید پیوند میان شرکتهای صنعتی و زیستبوم فناوری را تقویت کنیم. شرکت ملی مس ایران ابزارها و نهادهای مؤثری در این زمینه در اختیار دارد که لازم است با رویکردی جامع تر، در حوزههای فرایندی و توسعهای آن را گسترش دهیم.
وی با اشاره به گسترش تأثیر هوش مصنوعی در زندگی و صنایع تصریح کرد: به یاد دارم یکی از دوستانم در دهه ۸۰ برای تحصیل در رشته هوش مصنوعی به خارج از کشور رفت. آن زمان تصور ما این بود که این حوزه تنها یک شاخه جانبی از علم است، اما امروز هوش مصنوعی بسیاری از جنبههای زندگی روزمره و حرفهای ما را دربر گرفته است. اکنون فرصتهای ارزشمندی برای صنایع و معادن کشور ایجاد شده که باید از آنها بهرهمند شویم.
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران ادامه داد: تکنولوژی نباید صرفاً به عنوان ابزار دیده شود؛ بلکه باید در تمام سطوح و ساختارهای سازمانی جاری باشد. شرکت ملی مس ایران میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناوری کشور، الگویی موفق برای سایر صنایع باشد.
فیضاردکانی به لزوم ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بینالمللی صنعت مس اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود ذخایر غنی و منابع گستردهای که در اختیار داریم، هنوز در رتبه جهانی جایگاه مطلوبی نداریم. برای رسیدن به سطح رقابت جهانی، باید تعامل و همکاری خود را با حوزههای فناورانه افزایش دهیم.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری گفت: امیدواریم با همکاری مشترک، آیندهای روشنتر برای صنعت مس ایران رقم بخورد.