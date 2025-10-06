خبرگزاری کار ایران
دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد

دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور العمل مبارزه با قاچاق سوخت را که به تأیید رئیس‌جمهوری رسیده است به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

به گزارش  ایلنا و به نقل از وزارت نفت، علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را که به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس‌جمهوری رسیده بود برای اجرا به ۲۸ نهاد و دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های تابع، وزارتخانه‌های صمت و برخی معاونت‌های تابعه، راه و شهرسازی و برخی سازمان‌های تابع، بهداشت، کشور و استانداری‌ها، جهاد کشاورزی، دادگستری، گردشگری و ارتباطات، قوه قضاییه و سازمان‌های تابع، فراجا و فرماندهی‌های تابع، برخی نهادهای امنیتی، وزارت اقتصاد و برخی دستگاه‌های تابع، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و... ابلاغ کرد.

در بخشی از این دستورعمل آمده است: همه ناوگان جاده‌ای حمل سوخت ظرف ۹ ماه به ردیاب ماهواره‌ای و پلمب هوشمند مجهز شوند؛ اولویت با استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان است. راه‌اندازی سامانه دیسپچینگ برای همه مخازن و انبارهای نفت. تجهیز خطوط انتقال سوخت به نیروگاه‌ها به سیستم میترینگ. تجهیز اسکله‌های بارگیری و تخلیه سوخت به سیستم میترینگ.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ظرف سه ماه از ابلاغ فقط به دیزل‌ژنراتورهای دارای کنتور هوشمند، سوخت اختصاص می‌دهد. فراجا تا سه ماه از ابلاغ، اطلاعات ناوگان گازوئیل‌سوز را به سازمان راهداری ارائه دهد. سازمان راهداری تا ۶ ماه از ابلاغ، سامانه جامع پیمایش ناوگان جاده‌ای را راه‌اندازی کند و به‌صورت برخط تخلفات پیمایش را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع دهد. سازمان راهداری باید باربرگ‌های صادره از سوی شهرداری‌ها برای فعالیت ناوگان درون‌شهری را صحت‌سنجی و در سامانه جامع پیمایش ثبت کند.

شرکت برق حرارتی ظرف یک ماه تجهیزات پلاک‌خوانی و باسکول را برای همه نیروگاه‌های حرارتی نصب کند. معاونت باغبانی وزارت جهاد الگوی مصرف فرآورده در گلخانه‌ها را با همکاری سازمان استاندارد تهیه و به شرکت ملی پخش ارائه کند. اطلاعات همه ترددهای شناورهای باری، مسافری، گردشگری، صیادی و شیلاتی باید از سوی دستگاه‌های مربوطه (سازمان‌های بنادر و شیلات و وزارت گردشگری) به‌صورت آنلاین و الکترونیکی به شرکت ملی پخش ارسال شوند.

