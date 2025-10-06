آغاز استفاده از فناوری برای کاهش ناترازی برق/احداث ۲ سایت بزرگ نیروگاه خورشیدی در استان تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر حسن بگلو در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت توزیع برق استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه تفاهمنامه در ۶ محور و ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار تدوین شده است، اطهار داشت: ما با این اقدام بنا داریم گامهای موثری در راستای توسعه علم و فناوری و استفاده از فناوری و توان صنعتی دانشگاه آزاد در استان تهران برداریم.

وی با بیان اینکه ما مجری پارک توسعه فناوری و اجرای پروژه های فناورانه در کل کشور هستیم، افزود: برای تحقق اهداف این برنامه ۶ هزار متر سوله طراحی کرده ایم و امیدواریم از پتانسیل تمام دانشمندان و صاحبنظران در راستای بهره وری انرژی، مدیریت مصرف و کاهش ناترازی استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به ناترازی ۱۴ هزار مگاواتی برق در سال جاری تصریح کرد: امروز باتوجه به مشکلات صنعت برق باید با روش های نو و دانش و پتانسیل دانشگاه های داخلی این مسائل را حل کرد.

وی با اشاره به پتانسیل دانشگاه آزاد به لحاظ علمی و نیروی انسانی در حوزه تحقیقات گفت: باتوجه به نیاز صنعت برق در ۶ محور تفاهمنامه امضا و کارگروه اجرایی برای ارائه گزارش ماهانه تشکیل خواهد شد.

حسن بگلو زمان اجرای محورهای تفاهمنامه را طی امسال و سال آینده عنوان کرد.

وی استفاده از هوش مصنوعی را ار جمله محورهای تفاهمنامه با هدف بهینه سازی خدمات در حوزه توزیع برق اعلام کرد.

وی به مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی به عنوان دومین محور اشاره و تصریح کرد: یکی از مسائل صنعت برق این است که نیاز به تولید نداریم چراکه اگر نیروگاه حرارتی و chp هم احداث کنیم برای تامین سوخت گاز نداریم بنابراین باید به سمت تجدیدپذیرها و مهمتر از آن مدیریت و بهینه سازی مصرف داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران خاطرنشان کرد: در حوزه تجدیدپذیر احداث ۳۰ هزار مگاوات برنامه ریزی شده در این راستا ۲ سایت بزرگ یکی در شهرک صنعتی شمس آباد به میزان ۷۵ مگاوات در حال احداث داریم که تا پایان آذر وارد مدار خواهد شد، همچنین احداث ۳۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ورامین برنامه ریزی شده که برای این منظور زمین تحویل پیمانکار شده است.

وی با اشاره به لزوم بومی سازی ذخیره سازهای انرژی در نیروگاههای خورشیدی گفت: در حال حاضر این ذخیره سازان وارداتی هستند ما بدنبال این هستیم که از تکنولوژی روز و بومی استفاده کنیم

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به ایجاد شبکه نوآوری در حوزه علم و فناوری خاطرنشان کرد: در این رابطه نیاز است دانشگاه و صنعت به هم نزدیک شوند و از پتانسیل دانشجویان استفاده کنیم.

وی در ادامه چالش اساسی در حوزه برق را خلا نیروی انسانی توانمند دانست و توضیح داد: به دلیل کوتاهی های گذشته عدم توانمندسازی نیروها را داریم که اکنون بنا داریم از پتانسیل دانشگاه آزاد برای رفع آن استفاده کرده و با آینده نگری با بکارگیری نیروی انسانی کارامد، پروژه ها را پیش ببریم.

حسن بگلو ابراز امیدواری کرد که همکاری و امضای تفاهمنامه امروز تحول عظیمی در حوزه هوش مصنوعی و دیجیتال ایجاد کند و سال ۱۴۰۵ را با اقدامات پارک علمی و فناوری آغاز کنیم.

انتهای پیام/