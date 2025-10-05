مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد؛
واگذاری ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب جوانی جمعیت
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از واگذاری ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب جوانی جمعیت و افتتاح یکهزار و۱۴۸ واحد مسکونی روستایی در استان گلستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در مراسم آئین افتتاح متمرکز ۲۹ هزار و ۳۴ واحد مسکن روستایی در کشور با حضور رئیس جمهور گفت: امروز و در آستانه روز روستا و عشایر شاهد افتتاح یکهزار و ۱۴۸ واحد مسکونی روستایی در استان گلستان هستیم.
نبیان در این مراسم که به صورت ویدئو کنفرانسی از گرگان برگزار میشد، افزود: امروز همچنین شاهد واگذاری ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تامین مسکن برای جوانان را یکی از دغدغههای اصلی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برشمرد و اظهار داشت: در این راه تلاش میکنیم تا بخشی از دین خود را به جوانان عزیز سرزمینمان ادا کنیم.
وی با بیان اینکه حامل سلام مردم خوب استان و آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان به رئیس جمهور است، ادامه داد: در این دولت مسکنی ساخته نمیشود مگر اینکه عملیات آمادهسازی آن انجام شده باشد.
نبیان در همین راستا اضافه کرد: امروز حدود ۲ هزار و ۶۷ هکتار پروژه آماده سازی، شامل آماده سازی جوی و جدول و آسفالت و همچنین ساخت ۱۶ مسجد، ۱۸ مدرسه و تامین ۵ کلانتری را به مردم عزیز تحویل خواهیم داد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان گزارش خود به رئیس جمهور و با توجه به هفته فرماندهی انتظامی، از واگذاری یک قطعه زمین به همسر شهید صباسرانی، از شهدای انتظامی استان خبر داد.