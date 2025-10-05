خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده تاکستان:

بانک کشاورزی، الگوی موفق نظام بانکی در مدیریت مالی زنجیره ارزش است

بانک کشاورزی، الگوی موفق نظام بانکی در مدیریت مالی زنجیره ارزش است
کد خبر : 1695999
لینک کوتاه کپی شد.

لزوم تسویه بدهی دولت به بانک کشاورزی و افزایش سرمایه بانک

عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر پیشگامی و تجربه موفق بانک کشاورزی در مدیریت مالی زنجیره ارزش، این بانک را الگوی موفق نظام بانکی کشور در پشتیبانی از امنیت غذایی دانست و بر لزوم افزایش سرمایه این بانک تاکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بیگدلی اظهار کرد: بانک کشاورزی در حوزه مدیریت زنجیره ارزش به‌خوبی ورود کرده و موفق نیز بوده است و انتظار می‌رود سایر بخش‌های نظام بانکی نیز در همین مسیر گام بردارند تا فعالیت‌ها در جهت منافع ملی کشور هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی صرفاً یک نهاد مالی نیست، افزود: این بانک به عنوان متولی امنیت غذایی کشور با رسالت تخصصی خود و بر پایه سیاست‌های کلان، توانسته تکالیف قانونی را به نحو احسن انجام دهد.

به گفته بیگدلی، بیش از ۸۰ درصد منابع بانک کشاورزی در بخش کشاورزی و در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت کشاورزان تخصیص یافته است که نشانگر نگاه فنی و کارشناسی مدیران این بانک است.

نماینده مردم تاکستان در ادامه تصریح کرد: بدهی‌های دولت به بانک کشاورزی موجب تأثیر در توزیع اعتبارات شده است و افزایش سرمایه بانک می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی اراده جدی دارد در بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش سرمایه بانک کشاورزی را در اولویت خود قرار دهد تا در مسیر تقویت بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور گام مؤثری برداشته شود.

بیگدلی عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از تولید و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران را نیز ستود و سرعت عمل بانک را عالی ارزیابی کرد.

وی همچنین از مدیران عالی بانک و مدیریت ستادی استان قزوین به‌ویژه در زمینه خرید تضمینی کشمش و تخصیص اعتبار قابل توجه به این بخش قدردانی کرد و این اقدامات را موجب رضایت کشاورزان منطقه دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی