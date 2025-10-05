بانک کشاورزی، الگوی موفق نظام بانکی در مدیریت مالی زنجیره ارزش است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بیگدلی اظهار کرد: بانک کشاورزی در حوزه مدیریت زنجیره ارزش به‌خوبی ورود کرده و موفق نیز بوده است و انتظار می‌رود سایر بخش‌های نظام بانکی نیز در همین مسیر گام بردارند تا فعالیت‌ها در جهت منافع ملی کشور هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی صرفاً یک نهاد مالی نیست، افزود: این بانک به عنوان متولی امنیت غذایی کشور با رسالت تخصصی خود و بر پایه سیاست‌های کلان، توانسته تکالیف قانونی را به نحو احسن انجام دهد.

به گفته بیگدلی، بیش از ۸۰ درصد منابع بانک کشاورزی در بخش کشاورزی و در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت کشاورزان تخصیص یافته است که نشانگر نگاه فنی و کارشناسی مدیران این بانک است.

نماینده مردم تاکستان در ادامه تصریح کرد: بدهی‌های دولت به بانک کشاورزی موجب تأثیر در توزیع اعتبارات شده است و افزایش سرمایه بانک می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی اراده جدی دارد در بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش سرمایه بانک کشاورزی را در اولویت خود قرار دهد تا در مسیر تقویت بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور گام مؤثری برداشته شود.

بیگدلی عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از تولید و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران را نیز ستود و سرعت عمل بانک را عالی ارزیابی کرد.

وی همچنین از مدیران عالی بانک و مدیریت ستادی استان قزوین به‌ویژه در زمینه خرید تضمینی کشمش و تخصیص اعتبار قابل توجه به این بخش قدردانی کرد و این اقدامات را موجب رضایت کشاورزان منطقه دانست.

انتهای پیام/