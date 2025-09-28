توافقات گمرکی بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا

به گزارش ایلنا، محمد علی بهپوری گفت: توافقات خوبی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرکات پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا صورت گرفت.

مشاور رئیس کل گمرک ایران گفت:‌ در این نشست درباره همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و همکاری‌های مشترک در بحث ترانزیت تأکید شد که ایران و اتحادیه اوراسیا، ساختارها، پروتکل‌ها و فرم‌های متحدالشکلی را برای ترانزیت و همچنین فرایندها و رویه‌ها داشته باشند.

بهپوری گفت: در این نشست، طرفین درباره پلمب الکترونیک رصد پذیر و قابلیت رهگیری و موقعیت‌یابی برای محموله‌های ترانزیتی تفاهم کردند.

وی ادامه داد: همچنین بر تقویت همکاری طرفین در زمینه شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز و بحث مربوط به تبادل اطلاعات که از سال ۲۰۲۲ شروع شده است، تأکید شد.

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران اظهار داشت:‌ امیدواریم که این بحث‌های گمرکی بتواند به شکل جدی تجارت خارجی کشور با حوزه اوراسیا هم در بحث صادرات، واردات و گواهی‌های مبدأ را تسهیل کند.

وی افزود:‌ در نشست کمیته مشترک، تصمیم بر این شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجعی باشد که استعلامات را پاسخ می‌دهد.

بهپوری خاطرنشان کرد:‌ این موافقت‌نامه پاداش‌هایی دارد برای همه کسانی که در چارچوب شفاف‌سازی و تجارت سالم کار می کنند.

وی ادامه داد: پاداش این موافقت‌نامه این است که بهترین تسهیلات، تعرفه و همچنین تعرفه‌ها برای تجار ایرانی و نیز کشورهای مقابل داشته باشیم و آنها بتوانند به بهترین شکل ممکن امور تجاری خود را پیش ببرند.

