معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با ایلنا:
۳۰ شهر گیلان با معضل بافت فرسوده مواجهاند/ وجود ۸۰۰ هکتار سکونتگاه غیر رسمی در رشت
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی مرکز استان گیلان گفت: بر اساس آمار از ۵۶ شهر استان گیلان ۳۰ شهر با معضل بافت فرسوده مواجه هستند و تنها شهر رشت دارای ۹۶۵ هکتار بافت فرسوده میانی، ۵۲۵ هکتار بافت تاریخی و ۷۸۹ هکتار سکونتگاه غیررسمی است.
عبدالرضا گلپایگانی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی استان گیلان و شهر رشت اظهار داشت: وجود بافتهای تاریخی در رشت، سرمایهای بیبدیل برای توسعه شهری و حفظ هویت فرهنگی این شهر است و محورهایی ازجمله ساغریسازان، خواهر امام، پیادهراه فرهنگی و محله پیرسرا، نهتنها یادگار تاریخ رشت هستند بلکه میتوانند با برنامهریزی هدفمند، به محورهای تحول در زندگی شهری و رونق گردشگری تبدیل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اعداد ضرورت اجرای پروژههای محرک توسعه و برنامهریزی منسجم برای اجرای هر چه بیشتر پروژههای اقدام مشترک بازآفرینی شهری را نشان میدهد. پروژههایی که میتوانند با اتکا به ارزشهای طبیعی استان در کنار مناظر طبیعی به موتور محرک شکوفایی ظرفیتهای استان بیانجامند.
گلپایگانی افزود: برای شهر رشت و بسیاری از شهرهای استان، بسته بومی سازی شده تدوین و در کمیسیون ماده پنج به شهرداریها ابلاغ شده است که میتواند آغازگر تحولات ساختاری در این کلانشهر و سایر شهرهای تاریخی استان گیلان باشد.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه بافتهای تاریخی به حال خود رها شوند، نه تنها هویت فرهنگی شهر را تهدید میکنند، بلکه به کانونی برای آسیبهای اجتماعی و ناامنی تبدیل میشود، گفت: بافت رهاشده در نهایت باعث کاهش کیفیت زندگی میشود بنابراین احیای این بافتها ضرورتی دوگانه دارد اول اینکه پاسداشت گذشته و ارزشهای تاریخی و هم ایجاد فرصت برای توسعه پایدار شهری خواهد شد و دوم اینکه نگاه بازآفرینی شهری هم دقیقا بر همین اصلِ شکوفایی ظرفیتهای نهفته در درون بافتها استوار است.
وی با بیان اینکه احیای بافتهای تاریخی آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد، ادامه داد: رونق گردشگری، افزایش اشتغال محلی، رشد فعالیتهای خدماتی و صنایعدستی و افزایش ارزش املاک و فضاهای پیرامونی از مهمترین نتایج فرآیند احیای بافت تاریخی است و تجربه جهانی نشان داده که سرمایهگذاری در بازآفرینی بافتهای تاریخی، بازگشت اقتصادی چند برابری به همراه دارد و زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی مردم شهر خواهد شد.
گلپایگانی با اشاره به بازدید میدانی انجام شده از رشت برای شناسایی و بررسی بافتهای تاریخی و فرسوده رشت به همراه نمایندگان مجلس اظهار داشت: بازدید میدانی از این محورها، فرصتی برای ارزیابی ظرفیتها و شناسایی اولویتها برای بازآفرینی بود. از محله در ساغریسازان بر مرمت ابنیه ارزشمند و ارتقای زیرساختها تأکید شد، در خواهر امام، صیانت از هویت مذهبی و فرهنگی همزمان با ساماندهی محیط شهری مورد توجه قرار گرفت و در پیادهراه فرهنگی رشت، توسعه مبلمان شهری و برگزاری رویدادهای فرهنگی بهعنوان پیشرانهای تعامل اجتماعی و اقتصادی بررسی شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در این بازدید میدانی به همراه نمایندگان استان از پل خشتی لنگرود بازدید شد؛ اثری شاخص از دوره صفویه که مرمت علمی و ساماندهی بافت پیرامونی آن با هدف آزادسازی عرصهها، بهبود دسترسی گردشگران و گسترش فضاهای باز شهری و بهسازی بافت تاریخی در دستور کار شهرداری لنگرود، اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان و شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته است و به زودی خبرهای خوبی از این پروژه خواهید شنید.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: ما در شرکت بازآفرینی شهری ایران بر این باور هستیم که با همکاری دستگاههای محلی و مشارکت مردم، میتوان گامهای موثری برای احیای هویت تاریخی و پویایی زندگی شهری در تمام استانها برداشت و در استان گیلان هم بازآفرینی شهری در شهر رشت، تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه آن را راهبردی برای حفظ میراث، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد توازن میان گذشته و آینده میدانیم.