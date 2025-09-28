در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
واکنش مشتریان نفت ایران به مکانیسم ماشه
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران گفت: بطور کلی با اجرایی شدن مکانیسم ماشه تفاوت خاصی با شرایط موجود نخواهیم داشت و تغییرات جدیدی در فروش و صادرات نفت ایجاد نمیشود.
وی افزود: اکنون تقریبا ۹۷ درصد آنچه که قرار است مکانیسم ماشه عملیاتی کند؛ اجرا میشود و چند درصد تحریم اضافه شاید چندان موثر نباشد و تغییرات خاصی برای ما ایجاد نکند، ضمن اینکه به نظر میرسد ساز و کار خاصی برای صادرات تدارک دیده شده است.
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران ابراز امیدواری کرد که بتوانیم این دوره را نیز با موفقیت سپری کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تحریمهای سازمان ملل در بخش نفت خیلی موضوعیت ندارد اگر هم چند درصد تحریمها بیشتر شود به میزانی است که شاید روی سایر حوزههای اقتصاد و غیر از نفت تاثیر داشته باشد، بنظر نمیرسد در مورد مباحث نفتی تغییرات خاصی ایجاد شود، هرچند آنچه رخ میدهد؛ بر اساس نوشتهها و مکتوبات است و نمیتوان پیشبینی دقیقی داشت اما در هر حال آنچه بر اساس نوشتهها موجود است، به نظر میرسد تغییرات خاصی در بخش نفت ایجاد نشود.
قمصری درباره واکنش چین نسبت به اجرایی شدن مکانیسم ماشه علیه ایران گفت: باید وارد این مرحله شویم و بعد بدانیم چه اتفاقی میافتد چون به هرحال عمده صادرات ما به چین است و این کشور تاکنون توانسته نفت صادراتی ما را جذب کند، باید ببینیم در آینده چگونه پیش خواهد رفت.
وی تاکید کرد: چینیها روابطی با امریکا دارند بنابراین در مراوده با ایران ملاحظلات خاص خود را دارند، اکنون به نظر نمیرسد که بتوانیم پیشبینی متقنی داشته باشیم که اوضاع نفت به همین شکل و یا بهتر و بدتر خواهد شد. باید وارد این دوره شویم و بتوانیم برآوردی از فضای صادرات نفت داشته باشیم اما امیدواریم که چینیها بتوانند با ما همکاری کنند و صادرات به این کشور تداوم داشته باشد.
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران درباره اخباری مبنی بر خرید هند از نفت ایران تصریح کرد: در وضعیت موجود چندان به هند خوشبین نیستم، البته در شرایط اکنون اخبار نیز ضد و نقیض است، ضمن اینکه روابط کلی کشورها با ما؛ در تعامل و شرایط خاص آن کشورها با امریکا سنجیده میشود، هندیها روابط خاصی با امریکا دارند، باید ببینیم که آیا حاضرند در روابط خود با واشنگتن تغییرات خاصی ایجاد کنند یا خیر.
وی یادآور شد: هر نوع روابط با ایران میتواند برای این کشورها تبعاتی داشته باشد بنابراین باتوجه به این شرایط؛ بنده چندان به هند امیدوار نیستم.
به گزارش ایلنا، بر اساس آنچه رویترز اعلام کرده سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان ایران را متهم به نقض تعهدات هستهای کرده و در پی بازگرداندن محدودیتهای تسلیحاتی، موشکی، مالی و انرژی هستند. این اقدام، به معنای بازگشت احتمالی قطعنامههای سازمان ملل است که از زمان امضای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند و اکنون میتواند چارچوب قانونی برای تحریمهای جدید علیه ایران فراهم آورد. اگرچه اجرایی شدن مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) نگرانیهای بابت صادرات نفت ایران ایجاد کرده اما واقعیت این است که اجرای مکانیسم ماشه طبق آنچه وزیر نفت عنوان کرده است در واقع محدودیت آزاردهنده جدیدی را در حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد.
به گفته محسن پاکنژاد؛ ما در طول سالهای گذشته به قدری با محدودیتهای شدید تحریمهای ظالمانه و یکطرفه آمریکاییها مواجه بودیم که عملا این شرایط شاید خیلی چیزی به آن اضافه نکند.
وی با بیان اینکه ما تدابیر لازم را در نظر گرفتهایم و اگر نیاز باشد در زمان مقتضی به آن عمل خواهیم کرد، تاکید کرده است: بررسیهای کامل انجام شده و احتمال میرود تاثیر جدی در این زمینه نداشته باشد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد که مردم آگاه باشند که تیم فروش نفت کشور، حرفهایترین افراد را در اختیار دارد؛ بهویژه در ارتباط با مقابله با تحریمها و به عبارت صحیحتر خنثیکردن تحریمها.
وی گفت: همه تلاشمان را بکار میگیریم و خیلی نگران نیستیم؛ مردم هم نگران نباشند، فروش نفت ادامه دارد و مشکلی نداریم.
این گزارش حاکی است؛ چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران است و طبق برخی اخبار هند نیز اخیرا یک محموله نفت خام از ایران به ارزش صد و یازدهمیلیون دلار وارد کرده و مقامهای این کشور نیز به دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا اطلاع دادهاند که کاهش قابل توجه واردات نفت روسیه از سوی پالایشگاههای این کشور آسیای جنوبی، واشنگتن را ملزم میکند تا اجازه خرید نفت خام از ایران و ونزوئلا را به دهلینو بدهد. در هر حال اگرچه روابط هند با آمریکا ممکن است بر خرید نفت از ایران تأثیر بگذارد اما ایران نیز تدابیر لازم را برای مقابله با تحریمها در نظر گرفته و امیدواری وجود دارد که این دوره نیز با موفقیت سپری شود.