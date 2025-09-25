بار ترانزیتی وارد شبکه ریلی گیلان شد/برقراری پرواز آستاراخان از سه روز دیگر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونین وی و نمایندگان استان گیلان با بیان اینکه با بازدید امروز وزیر راه و شهرسازی اتفاقات خوبی برای استان گیلان رقم می‌خورد، اظهار داشت: مهمترین پروژه استان که پروژه ملی محسوب می‌شود، راه آهن رشت به آستارا به عنوان حلقه متصل به کریدور شمال -جنوب است. وی ادامه داد: از اهمیت این پروژه همین بس که رییس جمهور هر دو هفته یکبار پیگیر این پروژه است و شرکت ساخت باید یه طور هفتگی ٣ کیلومتر از این خط آهن را رصد کند.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت توسعه فرودگاه رشت گفت: پیش از جنگ صهیونیستی رکورد پروازهای این فرودگاه به ٢۵۵ پرواز در روز می‌رسید که یک چهارم آن پروازهای خارجی بود و الان پس از جنگ تحمیلی ١٢ روزه تعداد پروازهای به ١٨٠ پرواز رسیده و پروازهای خارجی هم به این فرودگاه برگشته بطوریکه از ششم مهر ماه پرواز آستارا خان برقرار خواهد شد.

حق شناس افزود: فرودگاه رشت می‌تواند بخش‌هایی از نیاز اردبیل، زنجان و مازندران را پوشش بدهد و توسعه این فرودگاه ضرورت دارد.

وی درباره ظرفیت حمل و نقل جاده‌ای این استان گفت: در سفرهای اخیر، روزی که جاده هزار بسته شد،١۶٠ هزار خودرو در یک روز وارد گیلان شد و با توجه به این حجم از ترافیک باید گلوگاه‌های محورهای استان گیلان برطرف شود.

استاندار گیلان با اشاره به پروژه‌های عمرانی مسکن و ساختمان در این استان اظهار داشت: امروز از پروژه‌های مسکونی حمایتی بازدید انجام شد در بحث تامین اراضی تصمیمات موثری اتخاذ شد، همچنین تامین منابع بیمارستان لاکان که ساخت آن از سال ٨٨ شروع شده باید تسهیل شود .

وی درباره بار ترانزیتی در مسیر راه آهن رشت گفت: خوشبختانه بار ترانزیتی وارد شبکه ریلی رشت شده و بار از این مسیر به ترکیه، روسیه و ترکمنستان در تردد است و حمل و نقل ترکیبی کامیون، کشتی شکل گرفته است.

انتهای پیام/