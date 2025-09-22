خبرگزاری کار ایران
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به شبکه ریلی متصل می‌شود
مدیرعامل راه‌آهن گفت: پروژه اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به شبکه ریلی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ۲۹ شهریورماه در آیین افتتاح و بهره‌برداری اتصال ریلی سیلوی شهیدنخعی قم به شبکه ریلی که استاندار قم، جمعی از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی حضور داشتند گفت:اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به شبکه ریلی کشور یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی در حوزه بار است.

وی خاطرنشان کرد: این منطقه ظرفیت‌های بالایی برای بارهای ریل پسند دارد و اتصال آن به ریل می‌تواند تحولی در جابجایی بار و رونق اقتصادی استان قم و کشور ایجاد کند.

ذاکری بر ضرورت اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی تأکید کرد و گفت:با اجرای این پروژه، امکان بهره‌گیری از حمل‌ونقل ترکیبی فراهم خواهد شد و این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش ایمنی و توسعه صادرات کمک کند.

مدیرعامل راه‌آهن ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه و استفاده از ظرفیت‌های موجود، شاهد ارتقای جایگاه قم در حمل‌ونقل ریلی کشور و افزایش سهم بار ریلی باشیم.

