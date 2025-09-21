در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
نفت ایران به بنبست نمیرسد
کارشناسان حوزه انرژی با بیان اینکه صادرات نفت ایران به بنبست نمیخورد؛ متعقدند: ما دو برابر جنگهای جهانی اول و دوم در شرایط تحریم به سر بردهایم، مکانیسم ماشه نیز شرایط نفت را بدتر از آنچه که امروز هست؛ نخواهد کرد.
علی بختیار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اجرایی شدن مکانیسم ماشه و آینده صنعت نفت ایران اظهار داشت: در شرایطی که احتمال اعمال مکانیسم ماشه علیه کشور وجود دارد به نظر میرسد اولین اقدام باید این باشد که رئیسجمهور موضوع صادقانه را با مردم در میان گذاشته و شرایط را تشریح کند.
وی افزود: تحریمهای سازمان ملل تحریمهایی است که قبل از برجام بر ایران اعمال شده بود. ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با ایران وضع شده بود، اثرات این تحریمها بیش از آنچه در اقتصاد و بازار و کسب و کار و نفت تاثیر داشته باشد اثر سیاسی دارد و در این بین سخنان رئیسجمهور در حوزه اتخاذ راهکارها، تدابیر و ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از آسیب به معیشت مردم میتواند اوضاع اقتصاد را بهتر کند.
عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس در ادامه تصریح کرد: بعد از برجام مذاکرات با ۱+۵ و اروپا و و مذاکرات دوجانبه و سهجانبه انجام شد و اروپا نتوانست به ما کمک کند، روسیه و چین هم در رفع تحریمها علیه ایران چندان موثر نبودند. به عبارت دیگر در مذاکرات برجام هم وقتی با امریکا مذاکره نکردیم؛ نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. در رابطه با حفظ برجام نیز زمانی که ترامپ از این قطعنامه خارج شد اروپا رویکرد انفعلالی داشت اگر نداشتند هم امکان نداشت بتوانند کاری انجام دهند. یعنی از دست اروپای بدون امریکا کاری ساخته نیست و این واقعیتی که در حوزه دیپلماسی و بینالملل باید در نظر داشته باشیم. نتیجه اینکه اگر مجددا بخواهیم با اروپای بدون امریکا برای رفع تحریم و گشایش اقتصادی به تنیجه برسیم؛ اشتباه است.
وی تاکید کرد: دستگاه سیاست خارجی کشور باید اقدام جدیتری را در این زمینه اتخاذ کند و با جهتگیری جدیدی کار را جلو ببرد، این وضعیت نشان داد که نه مذاکره با آژانس و نه مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اروپا تاثیری در جلوگیری از اعمال مکانیزم ماشه نداشته است، باید راهکار جدیدی در سیاست خارجه برای شرایط اقتصادی که تحت تحریم است، اتخاذ کنیم.
بختیار خاطرنشان کرد: ما بارها اعلام کردیم دنبال سلاح هستهای نیستیم، تفاوت ما با کرهشمالی این است که ما هم اجازه راستیآزمایی دادیم و هم اعلام رسمی کردیم که دنبال سلاح هستهای نیستیم، اما تحت شدیدترین تحریمهای امریکا و شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفتیم و ۲۲ سال به اندازه دو برابر جنگ جهانی اول و دوم تحت تحریم قرار گرفتیم باید تدبیر جدیدی اتخاذ کنیم.
وی گفت: تحریمهای سازمان ملل سختتر از تحریم افک و امریکا نیست که اختلال جدی در صادرات نفت ایران ایجاد کند، ما اکنون هم در حوزه فروش و حمل و نقل نفت خام تحت تحریم شدید هستیم، اکثر بازارها از دست رفتهاند و با شرایط جدیدی مواجه نمیشویم. اما در عین حال در نظر داشته باشیم که اینگونه تصور نشود که با اعمال تخفیف بیشتر برای فروش نفت گشایش ایجاد کنیم چراکه این اوضاع از دست دادن منافع کشور است، باید راهکار اساسی برای فروش و صادرات انتخاب کنیم، راهکارهایی برای خروج از بنبست، فروش و صادرات نفت اتخاذ شود و در حوزه بانکی و بیمه و حمل و نقل است اوضاع را بهبود دهیم. نه اینکه برای فروش بیشتر تخیف بیشتری اعمال کنیم.
محمود خاقانی نیز در این رابطه به ایلنا گفت: مشکل اساسی در بازگشت تحریم سازمان ملل که در دولت نهم و دهم به کاغذپاره شهرت یافت در داخل کشور نیز است، ما در طول سالهای بعد از ۹۶ تا امروز وضع غیرتحریمی نداشتهایم و حتی گاهی شرایط از تحریم سازمان ملل هم سختتر بوده است.
وی افزود: اکنون زمان آن است که مردم از واقعیات آگاه باشند چراکه در جنگ ۱۲ روزه هم مردم بودند که کشور را حفظ کردند.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: ممکن است در دریاهای آزاد و روی تردد کشتی و نفتکشها فشار وارد شود و با مشکل مواجه شویم، در واقع کالاهایی که از مبدا و یا به مقصد ایران در تردد باشند با مشکل مواجه شوند. ما در عین حال در نظر داشت باشیم مسیر دیپلماسی هنوز باز است و ما باید از فرصت باقیمانده استفاده کنیم.
وی تاثیر اسنپبک بر صادرات نفت را بیتاثیر خواند و خاطرنشان کرد: چین و هند به نفت ارزان ایران نیاز دارند، امریکا هم نرخ بهره پول را کاهش داد با این تصور که تورم رو به افزایش نیست اگر بهای نفت در امریکا رو به افزایش برود تورم بیشتر میشود، ژاپن نیز همین اوضاع را دارد، با توجه به این موضوعات نفت ایران از بازار حذف نخواهد شد چون مصرفکنندگان بزرگ به نفت زیاد نیاز دارند.
خاقانی بیان کرد: کشورهای واردکننده بزرگ روی قیمت نفت بین ۶۰ تا ۷۰ دلار توافق کرده و سعی دارند که نرخ را در همین سطح نگه دارند به طوری که اگر تهدید تحریم بیشتر روسیه را هم داشته باشیم قیمتها افزایش پیدا نمیکند زیرا به نفع چین و امریکا نیست، بنابراین نفت خام ارزان ایران با توافق این کشورها وارد بازار خواهد شد، چراکه مکانیسم عرضه و تقاضا بر این شرایط استوار است.