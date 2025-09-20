نشست مشترک ایران-آذربایجان برای پایش رودخانه مرزی ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، در اجرای توافقات پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک دائمی بهره‌برداری از منابع آب و انرژی رودخانه ارس و با هماهنگی مرزبانان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، نشست مرزی "ارتقا و احداث ایستگاه‌های آبسنجی و پایش مشترک رودخانة مرزی ارس" در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه در محل سد میل و مغان برگزار شد.

در این نشست که با مسئولیت دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک و با حضور نمایندگان فنی حوضه آبریز ارس و دفاتر مطالعات شرکت‌های آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار شد، طرفین ضمن تدقیق محل ایستگاه‌ها در طول رودخانه مرزی ارس و در مرز مشترک دو کشور، مباحث مربوط به تجهیزات سنجش و زیرساخت‌های لازم را با توجه به پروتکل‌ها، استانداردهای فنی و برخی الزامات امنیتی مربوط به تبادل داده بین‌المللی و داخلی مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین مشخصات فنی و فنآوری بهینه جهت به کارگیری در ایستگاه‌ها احصاء و به تائید طرفین رسید.

در ادامه نیز توافقاتی برای ادامه همکاری‌ها جهت احداث، تجهیز و بهره‌برداری مشترک از این ایستگاه‌ها صورت گرفت.

امید است با بهره‌برداری از این ایستگاه‌های آبسنجی و پایش مشترک و استفاده از داده‌های حاصل بتوان برآوردهای دقیق‌تری روی منابع و مصارف رودخانه انجام داد. بدین ترتیب، باوجود افزایش تقاضاها برای برداشت آب از ارس و پیش‌بینی‌های کاهش آورد رودخانه ناشی از تغییر اقلیم و طرح‌های توسعه کشورهای بالادست، زمینه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تر برای استفاده از منابع آب مشترک این رودخانه و کاهش مناقشات داخلی و منطقه‌ای فراهم شود.

