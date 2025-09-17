۳۳ هزار میلیارد تومان هزینه تحمیلی ناترازی انرژی بر صنعت و معدن
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته و نیمه نخست امسال، بخش صنعت و معدن با ناترازی شدید انرژی مواجه بود که بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان هزینه تحمیلی به این بخش وارد کرد.
به گزارش ایلنا، سعید شجاعی در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف در زنجان با اعلام این خبر افزود: این ناترازی، همراه با سایه جنگ اقتصادی موجب شد علاوه بر اختلال در عرضه، تقاضا نیز در برخی صنایع تا بیش از ۸۰ درصد کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: با اصلاحات جزئی در سیاست ارزی و اجرای طرحهای تأمین مالی میتوان صادرات غیرنفتی کشور را تا پایان سال به ۶۰ میلیارد دلار رساند.
شجاعی با تأکید بر ضرورت انسجام سیاستی در کشور، گفت: سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی باید در یک مسیر همافزا حرکت کنند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت اضافه کرد: خوشبختانه سیاست صنعتی کشور که پیشتر بهصورت نانوشته اعمال میشد، اکنون تدوین شده است و در آستانه تصویب در دولت قرار دارد.
شجاعی گفت: بر اساس این سند، انتظار میرود سایر سیاستها نیز با آن هماهنگ شود.
وی افزود: اگرچه فرصت ششماهه نخست سال از دست رفته است، اما با اصلاحات جزئی در سیاست ارزی میتوان صادرات غیرنفتی را تا پایان سال به ۶۰ میلیارد دلار رساند.
شجاعی یکی از چالشهای اساسی تولید را تأمین مالی دانست و از اجرای طرح «حساب ویژه سرمایه در گردش» با همکاری بانک مرکزی خبر داد.
معاون وزیر صمت گفت: این طرح، بر اساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، پس از یک دهه وقفه، اکنون در حال اجراست و بر اساس فروش سال گذشته واحدهای تولیدی تا ۹۰ درصد اعتبار به آنها اعطا میکند.
وی افزود: این اعتبار میتواند در تأمین مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه و سایر هزینههای جاری بنگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
شجاعی گفت: کلیات این طرح دو هفته پیش در هیئت عالی بانکی تصویب شده و توافق اولیه با بانک ملی برای اجرای آزمایشی آن انجام شده است.
وی به طرح دیگری با هدف تحریک تقاضا اشاره کرد و افزود: در شرایط سایه جنگ، طرح «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» با همکاری بانک مرکزی در حال نهایی شدن است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده ابلاغ شود که این طرح میتواند نقش مهمی در پویایی بازار و حمایت از مصرفکنندگان ایفا کند.
شجاعی همچنین از مأموریتهای ویژهای برای ادارات صمت استانها خبر داد که در راستای تحقق شعار سال طراحی شدهاند.
وی افزود: از جمله این برنامهها میتوان به اجرای طرح «تولید بدون کارخانه» با توجه به ظرفیتهای کارآفرینی استانها، راهاندازی «سامانه بههمرسان» برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه «مجوزهای بینام» با همکاری استانداریها اشاره کرد.
شجاعی با قدردانی از حضور فعال بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی، ابراز امیدواری کرد: با همدلی، انسجام سیاستی و اجرای این برنامهها بتوان بر چالشهای موجود غلبه کرد و امید را در فضای تولید و صنعت کشور زنده نگه داشت.