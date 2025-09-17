در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
پشت پرده گرانی دوباره لبنیات/ افزایش قیمت ادامه دارد!
گرانی لبنیات موجب شده تا این محصول به تدریج از سفره خانوار حذف شود. به گفته رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی کشور، گرانی لبنیات به دلیل افزایش صادرات شیر خشک همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لبنیات نه تنها از مهمترین محصولات مغذی و پرمصرف در سبد خانوارها به شمار میرود، بلکه سرانه مصرف آن نیز ارتباط مستقیمی با رفاه و سلامت کشورها دارد. اهمیت محصولات لبنی در سلامت افراد و سودآوری صنایع لبنی سبب شده تا سالانه میلیاردها تن شیر در سراسر جهان تولید و به محصولات لبنی تبدیل شود؛ اما گرانی های چند باره این محصولات در کشور موجب شده تا دهکهای پایین درآمدی قادر به مصرف آن نباشند.
علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی کشور در گفتوگو با ایلنا با اشاره به افزایش قیمت شیر خام در هفتههای اخیر، گفت: گرانی لبنیات به دلیل افزایش قیمت شیر خام همچنان ادامه دارد.
وی در مورد دلیل افزایش قیمت شیر خام، گفت: شیر خام ماده اولیه تولید شیر خشک است. تولیدکنندگان شیر خشک، شیر خام را با قیمتهای بالاتر از معمول از دامداران خریداری میکنند و دامداران برای سود بیشتر، شیر خام را به کارخانههای تولید شیر خشک میفروشند نه تولیدکنندگان محصولات لنبی. به همین دلیل، شاهد افزایش قیمت شیر خام به ویژه در هفتههای اخیر هستیم.
افزایش قیمت لبنیات به دلیل سیاستهای اشتباه دولت
رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی کشور با بیان اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت لبنیات به دلیل افزایش قیمت تمام شده آن هستیم، گفت: سیاستهای اشتباه دولت که اجازه صادرات شیر خشک را داده موجب نوسان قیمتها شده است.
وی ادامه داد: عملا به سمتی میرویم که لبنیات را از سفره مردم به طور کلی حذف کنیم و فقط به تولید شیر خشک و صادرات آن برگردیم.
افزایش قیمت لبنیات ادامه دارد!
رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی کشور با اشاره به دلایل افزایش صادرات شیر خشک در ماههای اخیر، گفت: جذابیت صادرات شیر خشک به دلیل افزایش قیمت دلار برای تولیدکنندگان بیشتر شده و به همین دلیل، تولیدکنندگان شیر خشک، شیر خام را با قیمت بالاتری خریداری می کنند تا صادرات خود را افزایش دهند.
ظفری ادامه داد: دامداران هم به دلیل این موضوع ترجیح می دهند شیر خام را به آنها بفروشند تا تولیدکنندگان صنایع لبنی.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان لبنیات به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصولات مجبور به افزایش قیمت هستند، گفت: با این وضعیت، گرانی لبنیات ادامه خواهد داشت.