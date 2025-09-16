رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتوگو با ایلنا:
جیپیاسهای جهانی امن نیست/ ضرورت طراحی منظومه ناوبری ملی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه جیپیاسهای جهانی و مسیریابهای خارجی امن نیست، گفت: ما در حال حاضر در کشور ماهوارههای ناوبری نداریم و اختلال جیپیاس به دلیل نداشتن این نوع ماهوارههای بومی در کشور است. هیچ سیستم ناوبری جهانی (چیپیاس)، نمیتواند کاملاً امن باشد، لذا راه حل نهایی توسعه منظومه ماهوارهای ناوبری ملی است.
وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر کاربرد ماهوارهها در زندگی مردم، گفت: ماهوارهها در زندگی مردم و حوزههای مختلفی اعم از کشاورزی، آب، منابع طبیعی و موارد مشابه کاربرد دارند. هر ۳ کلاس ماهوارههایی که داریم (ماهوارههای سنجشی، ماهوارههای ارتباطی و ماهوارههای ناوبری) مستقیما با زندگی و معیشت مردم مرتبط است.
پیشبینی تولید محصولات استراتژیک کشاورزی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به کلاس نخست ماهوارههای ایرانی، گفت: ماهوارههای سنجشی به لحاظ تصاویری که در اختیار ما قرار میدهند، امکان پایشهای مختلف بهویژه پایشهای کشاورزی را برای سیاستگذاران کشور و سایرین فراهم میکنند.
به گفته یزدانیان، سطح زیر کشت محصولات کشاورزی اعم از محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و همچنین، ذرت و سیبزمینی و... و همچنین تخمین و پیشبینی تولید محصولات کشاورزی به وسیله تصاویر ماهوارهای قابل مشاهده است. همکاریهای مشترک پژوهشگاه فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی در همین راستاست.
وی با بیان اینکه سیاستگذار کشور میتواند تولید محصولات کشاورزی و بهویژه محصولات راهبردی را با تصاویر ماهوارهای تخمین بزند و اقدام به واردات یا تشویق تولیدکنندگان داخلی کند، گفت: بارها با استفاده از این تصاویر مشخص شده که در کشور محصولی کم یا زیاد تولید شده و سیاستگذار اقدام به خرید آن محصولات کرده یا به دلیل کمبود تولید، بسیار سریع اقدام به واردات محصولات مورد نظر کرده است.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به کاربرد مهم دیگر تصاویر ماهوارهای در مدیریت منابع آب، گفت: تصاویر ماهوارهای مقدار آب ورودی و خروجی به کشور را نشان میدهند. حجم آب یا خشک شدن رودخانهها، پرآبی یا کمآبی مناطق کشور و پایش گرد و خاک، اطلاعات دیگری است که تصاویر ماهوارهای در اختیار ما قرار میدهند.
یزدانیان با تاکید بر اینکه ماهوارههای سنجشی اطلاعاتی در اختیار ما قرار میدهند که مرتبط با معیشت است، گفت: ما در بسیاری از نقاط کشور امکان سیگنالرسانی زمینی را نداریم؛ ولی ماهوارههای ارتباطی برای ما چنین زمینهای را فراهم و ارتباطات را برای ما تضمین میکنند.
وی به ماهوارههای ناوبری هم اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر در کشور ماهوارههای ناوبری نداریم و اختلال جیپیاس GPS هم به دلیل نداشتن این نوع ماهوارههای بومی در کشور است. هیچ سیستم ناوبری جهانی (چیپیاس)، نمیتواند کاملاً امن باشد، لذا راه حل نهایی توسعه منظومه ماهوارهای ناوبری ملی است.
نیاز به منظومه ناوبری داریم
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه در دنیا و ایران کمتر روی ماهواره ناوبری کار شده است، گفت: اگر منظومه ناوبری ویژه خودمان را داشته باشیم، میتوانیم سیستم ناوبری، مسیریابهای شهری، مسیریابی قطارها، کشتیها و هواپیما را به صورت بومی داشته باشیم.
یزدانیان با بیان اینکه در حال حاضر سیستم ناوبری ایران وابسته به بیگانگان است، گفت: اگر ماهوارههای جیپیاس و ناوبری مخصوص خود ما و کنترل آن در اختیار ما باشد، اطمینان خاطر داریم و میتوانیم این کنترلها را در کشور به راحتی انجام دهیم.