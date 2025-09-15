ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار
فعالسازی سهمیه واردات حوزههای بازرگانی، بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات (۱۰۰هزاردلاری) برای پاییز ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، سامانه جامع تجارت اعلام کرد؛ پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده میشود سهمیه فصل پاییز برای حوزههای سهمیه بازرگانی، بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات (۱۰۰ هزار دلاری) در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.
نحوه محاسبه سهمیه فصل پاییز برای حوزههای فوق مطابق با فرمول زیر میباشد؛
سهمیه بازرگانی پاییز ۱۴۰۴ = (سهمیه کلی × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافهشده به سهمیه حوزه بازرگانی»
سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری پاییز ۱۴۰۴ = (سهمیه کلی × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافهشده به سهمیه حوزه ۵۰۰ هزار دلاری»
سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری پاییز ۱۴۰۴ = (۱۰۰۰۰۰ × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافهشده به سهمیه حوزه ۱۰۰ هزار دلاری»
نحوه محاسبه «ضریب عملکرد فصل پاییز» و «ارزش اضافهشده به سهمیههای بازرگانی» در اطلاعیههای قبل شرح داده شده است.