به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، عبدعلی ناصری گفت: برای نخستین‌بار بیش از ۸۶۶ هزار تُن شکر سفید در واحدهای تصفیه تولید شد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی شرکت است و احتمال دارد تا پایان سال بهره‌برداری به رشد ۲۵ درصدی ظرفیت اسمی نیز برسد.

وی با اشاره به ظرفیت اسمی تولید سالانه شکر سفید در این شرکت که ۷۰۰ هزار تن است، افزود: این رکورد با تصفیه شکر خام حاصل از برداشت نیشکر و نیز شکر خام وارداتی به‌دست‌آمده است. هر یک از کارخانه‌های شرکت توان تولید ۱۷۵ هزار تن شکر را دارند و علاوه بر شکر سفید، تولید شکر قهوه‌ای، دارویی و طعم‌دار در خطوط جداگانه انجام می‌شود.

سهم خوزستان در تأمین شکر کشور

مدیرعامل توسعه نیشکر با بیان اینکه این مجموعه ۴۵ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند، توضیح داد: با احتساب تولید کشت و صنعت کارون و کارخانه‌های چغندری استان، سالانه حدود یک میلیون تن شکر در خوزستان تولید می‌شود که بیش از ۵۵ درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد.

وی افزود: با اصلاح روش‌های عملیاتی و بهبود کیفیت شکر خام، ظرفیت اسمی واحدهای تصفیه شکر که پیش‌تر ۶۰۰ تُن در روز بود، به بیش از ۷۰۰ تُن افزایش یافته و این رشد ۲۰ درصدی نشان‌دهنده توان عملیاتی بالای صنعت نیشکر است.

نیشکر امیرکبیر، بالاترین ظرفیت تولید شکر سفید

بر اساس گزارش شرکت، تاکنون تولید شکر سفید در چهار واحد تصفیه به این شرح بوده است: کشت و صنعت امیرکبیر ۲۳۷ هزار تن، کشت و صنعت دعبل خزاعی ۲۱۳ هزار تن، کشت و صنعت فارابی ۲۰۹ هزار تن و کشت و صنعت دهخدا ۲۱۴ هزار تن.

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، ظرفیت اسمی هر واحد تصفیه شکر، ۱۸۰ هزار تن در سال است و همه واحدها توانسته‌اند از ظرفیت اسمی عبور کنند و دراین‌بین واحد تصفیه شکر امیرکبیر بیشترین افزایش را محقق کرده است.

ناصری موفقیت اخیر را نتیجه تلاش مستمر، بهره‌گیری از دانش فنی و همکاری کارکنان صنعت نیشکر دانست و تأکید کرد که این دستاوردها نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر است.

