منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد قیمت دام زنده در بازار، گفت: در ماه اخیر شاهد افزایش قیمت گوساله زنده در بازار بودیم و قیمت آن که در گذشته، کیلویی ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان بود به یکباره تا کیلویی ۳۰۰ هزار تومان نیز رسید.

وی افزود: دلیل این گرانی، کاهش نهاده های دولتی، بالا بودن قیمت نهاده های بازار آزاد، افزایش قیمت گوشت منجمد برزیلی و... باعث شد که قیمت دام زنده و گوشت افزایش پیدا کند.

اختلاف زیاد قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به اختلاف زیاد قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار، گفت: در حالی که قیمت دام زنده ثابت بود، قیمت گوشت گوسفندی در محدوده ۸۰۰ هزار تومان و گوشت گوساله در محدوده ۶۸۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود.

به گفته پوریان، در شرایطی که قیمت دام زنده ثابت بود، قیمت نهاده‌های دامی گران شد و هم‌زمان با افزایش قیمت سایر مولفه‌ها، قیمت گوساله زنده، گران شد.

چرا قیمت گوشت گران شد؟

رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد افزایش قیمت گوساله، گفت: دامداران در ابتدای مردادماه از پایین بودن قیمت و مازاد گوساله زنده در دامداری‌ها، یکسری شکایات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی داشتند. این در حالی بود که دولت در نیمه دوم تیرماه، مصوبه خرید حمایتی از دامداران سنگین را در قیمت کیلویی ۴۲۰ هزار تومان داشت.

پوریان افزود: کاهش نهاده‌های دامی دولتی و بالا بودن قیمت نهاده در بازار آزاد دست به دست هم داد تا قیمت گوساله زنده در بازار اوج بگیرد.

دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار

رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد سایر دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: در بازار شاهد اثرگذاری قیمت کالا بر کالا هستیم. به عبارتی، قیمت گوشت منجمد و گوشت گرم اثرات قیمتی بر هم دارند. در این مدت، گوشت منجمد برزیلی که گوشت شاخص واردات است، افزایش قیمت داشت و سبب افزایش قیمت در بازار شد.

پوریان با بیان اینکه قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار با هم همخوان نیست، افزود: قیمت گوشت قرمزی که در بازار به مردم عرضه می‌شود، گران است و به کیلویی ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان می‌رسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا دلیل افزایش قیمت گوشت در بازار به دلیل واسطه‌گری است؟» گفت: خیر، شرکت‌های بسته‌بندی و قصاب‌ها گوشت را مستقیم خریداری می‌کنند و دلالی در این زنجیره وجود ندارد، بلکه مبحث هزینه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و نحوه فروش متفاوت است.

مصرف‌کنندگان بزرگ در کشور از گوشت منجمد استفاده می‌کنند

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تنظیم بازار گوشت به وسیله واردات انبوه، گفت: قرار است واردات گوشت از آفریقا، آمریکای لاتین، هند، پاکستان، استرالیا، مغولستان، آسیای میانه و روسیه هم به صورت منجمد و هم به صورت گرم و دام زنده داشته باشیم.

وی افزود: مصرف‌کنندگان بزرگ گوشت مثل صنف و صنعت که کارخانه‌های تولید سوسیس و کالباس هستند، زندان‌ها، پادگان‌ها و فضاهای آموزشی از گوشت منجمد استفاده می‌کنند. همچنین تامین بازار داخلی با گوشت گرم است. بنابراین واردات گوشت هم برای ذخایر استراتژیک و هم برای تنظیم بازار قرار است صورت بگیرد.

پوریان خواستار حمایت دولت از دامداران در شرایط انبوه واردات نیز شد و گفت: قرار است واردات با هدف ثبات و تضمین قیمت صورت گیرد ولی باید در کنار آن از تولید داخلی هم حمایت شود. دامداران باید بتوانند نیازهای خود به نهاده‌های دامی و بازاررسانی را تامین کنند تا تولید داخل از این شرایط دچار خسارت نشود.

