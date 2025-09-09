خبرگزاری کار ایران
شیوه نامه سقف اعتباری چک در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شد

کد خبر : 1683848
مدیر اداره سامانه‌های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: براساس شیوه نامه سقف اعتبار چک که به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، صدور چک توسط افراد محدود به سقف اعتباری فرد خواهد بود.

به گزارش ایلنا، زهره پاپی مدیر اداره سامانه‌های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: براساس شیوه نامه سقف اعتبار چک که به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد صدور چک توسط افراد محدود به سقف اعتباری فرد خواهد بود و سامانه اجازه ثبت چکی بالاتر از میزان مبلغ سقف اعتباری صاحب دسته چک را نخواهد داد.

پاپی هدف از تدوین شیوه نامه سقف اعتباری چک را اعتباربخشی به دسته چک عنوان کرد و گفت: این شیوه نامه که براساس ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک تهیه و تدوین شده است، هم اکنون به تصویب هیأت عالی رسیده و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: مطابق این شیوه نامه سقف اعتباری اشخاصی که چکی را در سامانه ثبت می‌کنند، بنا به فعالیت گذشته شخص و شاخص‌های دیگری همچون چک‌های برگشتی، چک‌های صادر شده پیشین، تسهیلات و تعهدات دریافت شده از سوی او، ضمانت‌ها، مالیات پرداختی و تراکنش‌های مالی وی تعیین می‌شود.

مدیر اداره سامانه‌های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در پایان گفت: مطابق ماده ۲۱ قانون چک، مبلغ چک صادره از سوی مشتریان نباید از میزان اختلاف سقف اعتباری وی و چک‌هایی که تا لحظه صدور چک جدید تسویه نشده بیشتر باشد. به بیان دیگر سامانه اجازه ثبت چکی بالاتر از میزان مبلغ سقف اعتباری فرد با شرایط فوق را نخواهد داد.

