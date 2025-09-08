به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس‌زاده، در مراسم افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست اظهار داشت: خیلی‌ها به ما توصیه می‌کردند که نمایشگاه را به خاطر شرایط منطقه‌ای امسال برگزار نکنید، اما همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که کارها را در شرایط نه‌جنگ و نه‌صلح متوقف نکنید و به مسئولیت‌های ‌خود بپردازید، ما این نمایشگاه را باشکوه‌تر از هر سال برگزار کردیم.

وی افزود: پلیمرها امروزه جایگزین فولاد شده‌اند و بیشترین سهم را در زندگی بشر دارند‌.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی با بیان اینکه حرکت در مسیر توسعه پلیمرها، ارزش افزوده بیشتری حاصل کشور می‌شود، گفت: در شرایطی که بسیاری از محصولات پتروشیمی زیر ۵۰۰ دلار در هر تن ارزش گذاری می‌شوند، پلیمرها بیش از ۱۰۰۰ دلار در تن ارزش دارند.

وی ادامه داد: کمپاندهای پلیمری درحال توسعه است، تولید محصولات پلیمری در ۲۰۲۰ بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن بوده که برآورد می‌شود در سال ۲۰۵۰ به یک میلیارد تن برسد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ۱۰۰ میلیون تن طرفیت دارد، گفت: حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت خالی است و از ۷۰ میلیون تن تولید، ۹ میلیون تن ظرفیت تولید پلیمرهاست.

وی افزود: در سال جاری یک میلیون تن به ظرفیت تولید پلیمرهای ایران افزوده می‌شود و در پایان برنامه هفتم این ظرفیت به ۱۶ میبیون تن خواهد رسید.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: زنجیره پلیمر ۴۰۰ میلیون دلار ارزبری دارد، برای تولید آنها در حال برنامه ریزی هستیم.

وی ادامه داد: در قالب برنامه‌های مدون، در تولید پلیمرهای با ارزش افزوده بیشتر ورود خواهیم کرد.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: به ازای یک میلیون تن محصول پتروشیمی در بالادست ۲ هزار نفر اشتغال زایی به همراه دارد اما در صنایع پایین دستی ۱۷۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد، از اینرو برای توسعه اشتغال باید صنایع پایین دستی را توسعه دهیم‌.

عباس‌زاده با بیان اینکه سال قبل ۲.۲ میلیارد دلار ارزش محصولاتی بود که در صنعت پتروشیمی وارد شد، گفت: به این محصولات زنجیره ارزش کشور نیاز دارد، ۲۱ بسته سرمایه‌گذاری تدوین شده که در صورت اجرا، این ۲ تا ۲.۲ میلیارد دلار واردات محصول پتروشیمی که مورد نیاز صنایع پایین دستی است اما در کشور تولید نمی‌شود، متوقف خواهد شد.

