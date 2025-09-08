خبرگزاری کار ایران
اولین قرارداد توسعه میادین گازی توسط پتروشیمی‌ها هفته آینده تنفیذ می‌شود

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: در ۵ ماهه امسال ۱۰۸ همت کالا به داخل فروختیم. به دنبال تامین نیاز داخل هستیم، اما کشور نیاز به ارز دارد و باید صادرات داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احمد مهدوی در مراسم آغاز به کار نوزدهمین‌ نمایشگاه ایران پلاست اظهار داشت: امروز صنعت پتروشیمی و پلیمر از جایگاه برجسته ای در اقتصاد دنیا برخوردار است، خانه ای وجود ندارد که از پلیمر استفاده نشده باشد، بنابراین پلیمر نقش موثری پر اقتصاد دنیا دارد.

وی افزود: کشور ما با وجود منابع غنی هیدروکربوری به ارزش افزوده تبدیل و در لایه های مختلف به کالای نهایی تبدیل می شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی بزرگترین صادرکننده غیرنفتی، بزرگترین سهم در بازار سرمایه و پایین دست را دارد، گفت: ۷ تا ۸ میلیارد دلار به پایین دست کالا می دهیم. نقش بسزایی در جی دی پی داریم بنابراین عقل اقتصادی حکم می کند که از این صنعت حمایت شود.

وی با تاکید بر لزوم تقویت پتروشیمی خاطرنشان کرد: علیرغم تحریم دغدغه ای نداریم اما دغدغه ما این است که موانع داخلی برطرف شود و صنعت رشد کند و نفس برجسته ای در اقتصاد ملی داشته باشد.

وی گفت: در ۵ ماهه امسال ۱۰۸ همت کالا به داخل فروختیم دنبال تامین نیاز داخل هستیم اما کشور نیاز به ارز دارد و باید صادرات داشته باشیم.ما دنبال تامین داخل و بعد صادرات هستیم اما کشور نیاز به ارز دارد.

مهدوی با بیان اینکه با تذکر مقام معظم رهبری بروکراسی ۴ ساله در ورود پتروشیمی‌ها به توسعه بخش گاز گشور به ۶ ماه کاهش یافت، گفت: هفته آینده نخستین قرارداد توسعه میادین گازی توسط پتروشیمی‌های کشور تنفیذ خواهد شد. 

