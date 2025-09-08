به گزارش ایلنا، مامِت آکمامدوف، وزیر راه‌آهن کشور ترکمنستان، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی مرتضی جعفری، معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه ایران، از بخش‌های مختلف بندر خشک ریلی تهران (آپرین) بازدید و از نزدیک با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و فعالیت‌های این مرکز لجستیک آشنا شد.

مرتضی جعفری در این بازدید گفت: مرکز لجستیک آپرین متصل‌کننده شرق به غرب و شمال به جنوب کشور است و تمام بارهای موجود در این شبکه ریلی در ایستگاه آپرین تفکیک شده و با قطارهای مختلف به مقاصد خود اعزام می‌شوند.از آمادگی پذیرش بخش خصوصی اراضی این بندر برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد

