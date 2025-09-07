خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سایپا رکورددار رشد تولید تجاری سنگین شد/ رشد ۸۴۷ درصدی سایپا در برابر افت رقباء

سایپا رکورددار رشد تولید تجاری سنگین شد/ رشد ۸۴۷ درصدی سایپا در برابر افت رقباء
کد خبر : 1683065
لینک کوتاه کپی شد.

بازار خودروهای تجاری سنگین در چهار ماهه نخست امسال با تحولات چشمگیری همراه بوده است؛ جایی که سایپا با رشد ۸۴۷ درصدی تولید، پیشتاز رقابت شد و در مقابل رقیب دیرینه این شرکت با افت ۳۸.۵ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، آمار تولید خودروهای تجاری سنگین تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد؛ سایپا جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده است. این شرکت که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۹۷ دستگاه تولید داشت، امسال توانسته تولید خود را به بیش از ۹۱۹ دستگاه برساند؛ رشدی معادل ۸۴۷ درصد.

در همین بازه، تولید گروه ایران‌خودرو با افتی ۳۸.۵ درصدی از سه‌هزار و ۲۴۴ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۹۹۴ دستگاه کاهش یافته است. در مقابل، گروه بهمن رشد ۱۱۹ درصدی و سایر خودروسازان نیز افزایش ۱۱۱ درصدی را ثبت کرده‌اند.

مقایسه آمار چهارماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد سهم تولید خودروهای تجاری سنگین سایر خودروسازان ۱۳.۱ درصد، سایپا ۱۰.۱ درصد و گروه بهمن ۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که ایران‌خودرو با کاهش ۳۲.۲ درصدی سهم، بیشترین افت را در میان رقبا تجربه کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی