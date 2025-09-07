سایپا رکورددار رشد تولید تجاری سنگین شد/ رشد ۸۴۷ درصدی سایپا در برابر افت رقباء

به گزارش ایلنا، آمار تولید خودروهای تجاری سنگین تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد؛ سایپا جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده است. این شرکت که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۹۷ دستگاه تولید داشت، امسال توانسته تولید خود را به بیش از ۹۱۹ دستگاه برساند؛ رشدی معادل ۸۴۷ درصد.

در همین بازه، تولید گروه ایران‌خودرو با افتی ۳۸.۵ درصدی از سه‌هزار و ۲۴۴ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۹۹۴ دستگاه کاهش یافته است. در مقابل، گروه بهمن رشد ۱۱۹ درصدی و سایر خودروسازان نیز افزایش ۱۱۱ درصدی را ثبت کرده‌اند.

مقایسه آمار چهارماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد سهم تولید خودروهای تجاری سنگین سایر خودروسازان ۱۳.۱ درصد، سایپا ۱۰.۱ درصد و گروه بهمن ۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که ایران‌خودرو با کاهش ۳۲.۲ درصدی سهم، بیشترین افت را در میان رقبا تجربه کرده است.

