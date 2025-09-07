به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع کودهای فسفات، پتاس و ازت (اوره) تأمین و میان کشاورزان در سراسر کشور توزیع شده است.

حمید رسولی در مورد توقف تحویل کود اوره توسط شرکت‌های پتروشیمی طی خرداد و تیر ماه امسال اظهار داشت: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای خرداد ماه و با استناد به مصوبه مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران، درخواست افزایش قیمت فروش کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را به میزان ۱۰۰ درصد داشتند که وزارت جهاد کشاورزی بنابه دلایل فنی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی با این میزان افزایش مخالفت کرد.

وی ادامه داد: به علت موافقت نکردن وزارت متبوع با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت فروش کود اوره، شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز نیز، فرایند تحویل کود اوره را متوقف کردند، از این رو تعیین قیمت کود اوره در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در نهایت تعیین تکلیف شد.

رسولی تصریح کرد: در نهایت با مصوبه دولت مقرر شد که هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره با قیمت ۶۸۸ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با وجود تغییر قیمت کود اوره طی روزهای اخیر، همچنان بیش از ۵۰ درصد از قیمت تمام شده این نهاده استراتژیک، با عنوان یارانه از سوی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و سهم کشاورزان از قیمت تمام شده آن کمتر از ۵۰ درصد است.

وی اذعان داشت: پس از ابلاغ قیمت جدید کود اوره در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ از سوی دبیرخانه هیات دولت، فرایند حمل و توزیع کود اوره بلافاصله با حداکثر ظرفیت آغاز و طی مدت کوتاه کمتر از یک‌ماه اخیر، بیش از ۲۰۰ هزار تن کود اوره حمل و تحویل استان‌ها برای توزیع شد.

رسولی تاکید کرد: با ذخیره کافی و مناسب کودهای کشاورزی به استقبال کشت پاییزه می‌رویم و کشاورزان هیچ‌گونه نگرانی در تأمین کودهای پایه نداشته باشند.

