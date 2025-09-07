آغاز عرضه یک میلیون سکه بانک مرکزی از فردا
بانک مرکزی از فردا چهارمین مرحله پیشفروش سکه را با قیمتی آغاز میکند که ۱۰میلیون تومان کمتر از بازار آزاد است.
قیمت تعیینشده برای سکه تمامبهار آزادی تحویلی آذرماه، ۸۳ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۹۳ تومان است؛ یعنی حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از میانگین ۹۳ میلیونتومانی بازار آزاد در ۱۵ شهریور، این شکاف قیمتی بهمعنای برآورد سکه بر پایه دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان و اونس جهانی ۳۵۵۰ دلاری است. مقامات پولی این نرخ را «فاقد حباب و کمتر از ارزش ذاتی» میدانند و کارشناسان نیز آن را نوعی پیشبینی رسمی از سمت سیاستگذار تلقی میکنند که بر مبنای آن، قیمتهای فعلی بالاتر از واقعیت بنیادی است و احتمال تثبیت آنها در ماههای آینده کم است.
بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، قیمت مقطوع سکه تمامبهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ در طرح پیشفروش، ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال تعیین شده است، در این طرح، نیمسکه بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ بهقیمت ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال عرضه خواهد شد، همچنین قیمت پیشفروش ربعسکه طلا برای همان سررسید، ۲۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال اعلام شده است. زمان واریز وجه از ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ شروع شد و تا ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۷ شهریورماه خواهد بود.
پش فروش سکه توسط بانک مرکزی، علاوه بر عرضه فیزیکی سکه، ایجاد فشار روانی کاهشی بر بازار نقدی است. در سه مرحله پیشین، بیش از ۷۶۰ هزار قطعه عرضه شد و تحویلها طبق زمانبندی انجام شد.از سوی دیگر در کوتاهمدت، اختلاف ۱۰ میلیونی با بازار آزاد بخشی از تقاضای نقدی را به حوالههای پیشفروش میکشاند، اما تداوم اثر منوط به استمرار سیاست و مدیریت نرخ ارز است.