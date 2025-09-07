خبرگزاری کار ایران
مذاکرات عراق با شرکت امریکایی اکسون
معاون وزارت نفت عراق در امور استخراج بیان کرد که کشورش به منظور توسعه پروژه‌های بزرگ در حوزه انرژی با شرکت امریکایی اکسون موبیل در حال مذاکره است.

به گزارش ایلنا، باسم محمد، معاون وزارت نفت عراق در امور استخراج بیان کرد که کشورش به منظور توسعه پروژه‌های بزرگ در حوزه انرژی با شرکت امریکایی اکسون موبیل در حال مذاکره است.

بنا بر اعلام رویترز شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) نیز از تفاهمات پیشرفته با اکسون موبیل برای تقویت ذخیره‌سازی و پالایش در بازار آسیایی خبر داد.

این شرکت همچنین به توافقات قریب الوقوع با اکسون موبیل برای به دست آوردن ظرفیت ذخیره‌سازی در سنگاپور و تفاهماتی برای تقسیم سود در آسیا که تقاضای نفت خام و فرآورده‌های نفتی در آن در حال رشد است، اشاره کرد.

