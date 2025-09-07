تأکید نماینده مجلس بر اهمیت تقویت سرمایه بانک کشاورزی با هدف ارتقای امنیت غذایی کشور

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سید نجیب حسینی با بیان این مطلب، اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور است و برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و مواهب طبیعی ایران باید تأمین مالی به‌موقع در بخش کشاورزی انجام شود تا بتوانیم نیازهای کشور را با اتکای داخلی تأمین کنیم.

وی با اشاره به حمایت‌های این بانک از بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سطح کشور، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 1404 مجلس و دولت بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تأکید کردند و تصمیمات خوبی در جهت تقویت توان اعتباری بانک‌ها به ویژه برای بانک‌هایی با مخاطبان گسترده مانند بانک کشاورزی اتخاذ شده است.

حسینی با تأکید بر ضرورت مدیریت و هدایت سپرده‌های بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، ادامه داد: لازم است مشوق‌هایی برای تشویق کشاورزان و عموم مردم به سپرده‌گذاری در بانک ایجاد شود تا منابع خرد بتواند به‌عنوان منبعی قدرتمند برای تأمین مالی بخش کشاورزی عمل کند.

وی تصریح کرد: بانک کشاورزی به‌واسطه شناخت عمیق از نیازهای کشاورزی و حضور کارشناسان آشنا به فرآیندهای این حوزه، بهترین نهاد برای هدایت این منابع است.

نماینده گالیکش و کلاله در مجلس شورای اسلامی در پایان با ابزار امیدواری نسبت به افزایش سپرده‌گذاری فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی در بانک کشاورزی، گفت: دولت و مجلس هم موظف‌اند برای تقویت حمایت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به افزایش سرمایه این بانک اقدام کنند تا امنیت غذایی کشور بیش از پیش تضمین شود.

انتهای پیام/