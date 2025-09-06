آغاز پیشفروش محصولات سایپا از فردا + لینک ثبت نام
طرح فروش ۳ محصول سایپا برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده از فردا (۱۶ شهریور) آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، طرح فروش ۳ محصول سایپا برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده از فردا (۱۶ شهریور) آغاز میشود.
لینک ثبت نام در پیشفروش سایپا
متقاضیان می توانند از ساعت ۱۰ صبح فردا ۱۶ شهریور با مراجعه به سامانه فروش محصولات سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com ثبتنام کنند.
خودروهای پیشفروش شده
در این طرح فروش، خودروهای ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه میشود.
همچنین، ساینا GX-L دوگانهسوز و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) ارائه خواهد شد.
شرایط ثبت نام
براساس این گزارش؛ متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محدودیت کد ملی برای ثبتنام اعمال میشود.
همچنین، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.