نفت سفید پالایشگاه اصفهان به یورو ۵ ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا باقری دیزج در مراسم بهره‌برداری از طرح ارتقای کیفی نفت سفید پالایشگاه اصفهان اظهار داشت: در یک سال آینده، هر سه ماه یک‌بار، یک تا دو پروژه همسو با اهداف زیست‌محیطی، کاهش مصرف منابع و تداوم تولید به بهره‌برداری می‌رسد.

وی پروژه ارتقای کیفی نفت سفید را یکی از پروژه‌های بسیار مهم پالایشگاه اصفهان عنوان کرد.

مدیر عامل پالایشگاه اصفهان افزود: فرآورده نفت سفید یکی از محصولات با ارزش این پالایشگاه است که کاربردهای متنوعی از جمله مصرف به‌عنوان خوراک پایین‌دستی و تولید مواد اولیه شوینده دارد، همچنین با گوگردزدایی از این محصول می‌توان حلال‌هایی با قابلیت صادرات تولید کرد.

وی با بیان اینکه این واحد با تغییر کاربری و کاهش گوگرد می‌تواند سبب ارتقای محصول از سطح یورو ۲ به یورو ۵ شود، گفت: ظرفیت فعلی این واحد روزانه ۱۹ هزار بشکه‌ است.

باقری تاکید کرد؛: این واحد قابلیت افزایش ظرفیت دارد و با استفاده از آن می‌توان محصول غیرقابل صادراتی مانند حلال ۴۰۲ را با فرآیند گوگردزدایی به محصولی صادراتی تبدیل کرد. همچنین، این پروژه دارای یک فاز تکمیلی است که در آینده اجرا می‌شود.

