خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نفت سفید پالایشگاه اصفهان به یورو ۵ ارتقا یافت

نفت سفید پالایشگاه اصفهان به یورو ۵ ارتقا یافت
کد خبر : 1682038
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: پروژه ارتقای کیفی نفت سفید، این فرآورده را از سطح یورو ۲ به یورو ۵ ارتقا می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا باقری دیزج  در مراسم بهره‌برداری از طرح ارتقای کیفی نفت سفید پالایشگاه اصفهان اظهار داشت: در یک سال آینده، هر سه ماه یک‌بار، یک تا دو پروژه همسو با اهداف زیست‌محیطی، کاهش مصرف منابع و تداوم تولید به بهره‌برداری می‌رسد.

وی پروژه ارتقای کیفی نفت سفید را یکی از پروژه‌های بسیار مهم پالایشگاه اصفهان عنوان کرد.

مدیر عامل پالایشگاه اصفهان افزود: فرآورده نفت سفید یکی از محصولات با ارزش این پالایشگاه است که کاربردهای متنوعی از جمله مصرف به‌عنوان خوراک پایین‌دستی و تولید مواد اولیه شوینده دارد، همچنین با گوگردزدایی از این محصول می‌توان حلال‌هایی با قابلیت صادرات تولید کرد.

وی با بیان اینکه این واحد با تغییر کاربری و کاهش گوگرد می‌تواند سبب ارتقای محصول از سطح یورو ۲ به یورو ۵ شود، گفت: ظرفیت فعلی این واحد روزانه ۱۹ هزار بشکه‌ است.

باقری تاکید کرد؛: این واحد قابلیت افزایش ظرفیت دارد و با استفاده از آن می‌توان محصول غیرقابل صادراتی مانند حلال ۴۰۲ را با فرآیند گوگردزدایی به محصولی صادراتی تبدیل کرد. همچنین، این پروژه دارای یک فاز تکمیلی است که در آینده اجرا می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی