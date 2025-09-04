ذخایر بنزین ۶۰ درصد افزایش یافت/ تضمین سوخترسانی پایدار

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدصادق عظیمی فر در مراسم افتتاح کیفی سازی نفت سفید پالایشگاه اصفهان اظهار داشت: مهمترین مولفه ۲ طرحی که امروز افتتاح شپ زیست محیطی است هم گوگرد نفت سفید کم می شود و هم اینکه تامین آب پالایشگاه از زاینده رود و آب شرب و زاینده رود که سالها درگیر تنش و بحران بوده مستقل می شود و در کنار آن کارکرد افزایش درآمد داشته و منجر به پایداری تولید می شود.

وی افزود: کار به صفر رساندن وابستگی به زاینده رود در کنار بفیه اقدامات کمک می کند به اینکه زاینده رود مستمر در جریان باشد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی پروژه انتقال آب اژدرایی عمان را نماد کار جمعی فولادمبارکه،ذوب آهن اصفهان و پالایشگاه عنوان کرد که ظرف مدت کوتاهی به بهره برداری رسید.

وی تاکید کرد؛ خلقه مفقوه کشور ما کار جمعی است این پروژه مصداق وفاق ملی برای پایداری محیط زیست و کمک به محیط زیست و جبران تنش آبی است.

عظیمی فر خطاب به منتقدان طرح آبرسانی گفت: غیر از این آلترناتیوی نداریم ضمن اینکه این پروژه به پایداری صنعت پالایش کمک می کند.

وی افزود؛ مشکل آب در پالایشگاه اصفهان را قبل از این در پالایشگاه تهران داشتیم در آستانه توقف فعالیت قرار گرفته بود که با بکارگیری پساب مصرف آب ۱.۵ درصد کاهش یافت اما این وضع چالش آب پالایشگاهی، به کشور تسری می یابد زیرا وقتی سوخت نداریم، حمل و نقل، نیروگاه و برق هم به چالش می خورد.

معاون وزیر نفت با اشاره به ناترازی های انرژی تصریح کرد: ناترازی برق عامل مصرف بنزین و ناترازی گاز عامل مصرف مازوت است بعبارت دیگر تمام بخش های انرژی به هم مرتبطند.

وی ادامه داد؛ وقتی سدهای برقابی نتوانند تولید کنند فشار روی نیروگاههای حرارتی و استفاده از مازوت است.

عظیمی فر گفت: برای حل ناترازی هم افرایش تولید و هم مدیریت و بهینه سازی مصرف را اجرا می کنیم.

وی در ادامه بر لزوم حکمرانی و اصلاح روابط مالی و همچنین زیرساخت انتقال و ذخیره سازی فراورده تاکید کرد.

معاون وزیر به از موضوع سرمایه انسانی به عنوان بحران حوزه پالایش یاد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه راهکار حل ناترازی نه سهل و ممتنع است و نه با شعار حل می شود، گفت: برای حل ریشه ناترازی باید به فهم و اقدام مشترک برسیم.کمااینکه در جنگ ۱۲ روزه توانستیم سوخت را بدون چالش تامین کنیم.

عظیمی‌فر به افتتاح و بهره‌برداری از چندین طرح مهم در پالایشگاه‌های کشور طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: همسو با سیاست‌های دولت برای ارتقای کیفیت سوخت و افزایش ظرفیت تولید، واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز و طرح تولید نفت‌گاز با استاندارد یورو در پالایشگاه آبادان (واحد هیدروکراکر) به بهره‌برداری رسیدند.

وی از پیشرفت طرح‌های مهم در پالایشگاه مهر خلیج فارس و پالایشگاه اصفهان خبر داد و گفت: پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در این واحدها با جدیت دنبال می‌شوند و به‌زودی وارد مرحله بهره‌برداری می‌شوند تا نقش مؤثری در بهبود عملکرد و توسعه پایدار ایفا کنند.

معاون وزیر نفت با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، گفت: در هفته گذشته پروژه انتقال نفت خام و فرآورده‌ها به ارزش بیش از ۷۲۰ میلیون دلار با فرمان رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید که بخشی از مجموعه طرح‌های گسترده در این حوزه است.

عظیمی‌فر تصریح کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد که حل ناترازی‌های حوزه انرژی نه تنها ممکن است بلکه با عزم و اراده جمعی و هم‌افزایی میان همه بخش‌ها می‌توان به آن دست یافت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی یک سال اخیر و با اقدام‌های انجام‌شده، ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی و بنزین هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارند، تصریح کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد صنعت پالایش کشور با وجود تمامی محدودیت‌ها توانسته است سوخت‌رسانی مطمئن و پایدار را در این مدت تضمین کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری ذخایر نفتگاز ۷۰ درصد و بنزین ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

انتهای پیام/