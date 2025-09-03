بندر چابهار به شبکه ریلی سراسری متصل میشود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بندر چابهار بهزودی به شبکه ریلی سراسری متصل خواهد شد و با این اتصال، تحولی مهم در اتصال چین، کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به اقیانوس هند ایجاد خواهد کرد. عزم دولت، بهرهبرداری از پروژه اتصال ریلی چابهار به زاهدان است؛ این اتصال با سرعت هرچه تمامتر در حال انجام است و در نیمه اول سال آینده ما اتصال ریلی چابهار را به شبکه ریلی کشور خواهیم داشت. ما هم در سازمان بنادر عملیات احداث خطوط داخلی بندر چابهار را شروع کردهایم تا همزمان با اتصال ریلی چابهار، خطوط ریلی داخلی نیز در بندر شروع به فعالیت کند.
به گزارش ایلنا از سازمان بنادر و دریانوردی، سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بنادر و دریانوردی نقش مهمی را در اقتصاد کشور و بهخصوص در حوزه تجارت به عنوان دروازه صادرات، واردات و ترانزیت برعهده دارد، گفت: «در حال حاضر ظرفیتهای قابل توجهی در بنادر برای افزایش سهم حمل و نقل و جذب بار منطقه داریم که به طور کامل از آنها استفاده نمیشود. به منظور افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتها، طرحهایی اعم از زیرساختی و توسعه تجهیزات در دست اقدام داریم. افزایش ظرفیت اسمی بنادر کشور به ۳۰۰ میلیون تن از طریق تکمیل و بهرهبرداری از ۱۷ پست اسکله و پایانههای جدید که ۱۲ پست آن به اتمام رسیده است، بخشی از برنامه افزایش ظرفیت بنادر است.»
بیش از ۱۷۰ همت طرح سرمایهگذاری در بنادر
وی افزود: «موقعیت ژئوپلیتیک و سوقالجیشی کشور ما در نقشه منطقه و جهان فرصتی را فراهم کرده تا تحقق استفاده کامل از ظرفیتها امکانپذیر باشد. بخش زیادی از فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی است و در حوزهای زیرساخت، تجهیزات و ناوگان، خدمات امداد و نجات و... سازمان بنادر مستقیماً از منابع داخلی سرمایهگذاری میکند. در حال حاضر بیش از ۱۷۰ همت طرح در دست اجرا داریم. طرحهای سرمایهگذاری اعم از دولتی و سرمایهگذاریهای سازمان است که در ماههای آینده، بخشی از این طرحها یا به بهرهبرداری میرسند یا بعد از قراردادهای سرمایهگذاری منعقد شده عملیات اجرایی آنها آغاز میشود. احداث اسکلههای نفتی مجتمع بندر شهید رجایی به ارزش هزار میلیارد تومان و شروع عملیات ساخت اسکله نفتی ۵۰ هزار تنی بندر چابهار و احداث کریدور لجستیکی منتهی به بندر شهید بهشتی بخشی از این طرحهاست.»
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل و دسترسی به آبهای آزاد اقیانوسی گفت: «ما از این نعمت خودمان را محروم کردیم و حتی با ایجاد صنایع آببر در نقاط خشک و نیمه خشک، توسعه ایجاد کردیم. در طرح توسعه اقتصاد دریامحور و در سیاستهای کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری و همین طور در جهتگیریهای دولت چهاردهم رونق سواحل در دستور کار است. اصلیترین پروژه توسعه دریامحور، توسعه سواحل مکران است. یکی از دستگاههایی که در توسعه اقتصاد دریامحور نقشآفرینی میکند، سازمان بنادر و دریانوردی است. هدف این است تا نهایتاً توسعه پایدار و متوازن برای بهرهمندی از دریا به دست آید.»
راهاندازی ریل چابهار
معاون وزیر راه و شهرسازی توسعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور را اولویت طرحهای توسعهای دریامحور عنوان کرد و گفت: «چابهار یک مزیت خاص است که سالهای سال مورد غفلت قرار گرفته و در دهه اخیر توسعه آن شروع شده است. بندر چابهار بهزودی به شبکه ریلی سراسری متصل خواهد شد و با این اتصال، تحولی مهم در اتصال چین، کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به اقیانوس هند ایجاد خواهد کرد. عزم دولت، بهرهبرداری از پروژه اتصال ریلی چابهار به زاهدان است؛ این اتصال با سرعت هرچه تمامتر در حال انجام است و در نیمه اول سال آینده ما اتصال ریلی چابهار را به شبکه ریلی کشور خواهیم داشت. ما هم در سازمان بنادر عملیات احداث خطوط داخلی بندر چابهار را شروع کردهایم تا همزمان با اتصال ریلی چابهار، خطوط ریلی داخلی نیز در بندر شروع به فعالیت کند.»
وی افزود: «اتصال خطوط داخلی به پایانههای باری کالای اساسی و پایانههای نفتی پیشبینی شده است. عملیات اجرایی احداث خطوط ریلی داخلی بندر به گونهای پیشبینی شده که با اتصال ریلی چابهار این خطوط هم به بهرهبرداری برسد.»
توسعه سواحل بدون مخاطرات زیست محیطی
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نگرانیهای زیست محیطی با توسعه چابهار و سواحل مکران گفت: «بر اساس تکلیف برنامههای بودجه سالانه و برنامههای بالادستی، طرحهای عمرانی کشور که به مرحله اجرا میرسند در کارگروهی که در سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود مطالعات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل آنها مورد بررسی قرار میگیرد و اگر طرحی این تأییدیهها را نداشته باشد، اساساً اجازه فعالیت داده نمیشود. بنابراین ما در سازمان بنادر و دریانوردی با درک صحیحی که از مسائل زیست محیطی دریا داریم، حتماً موضوعات زیست محیطی را رعایت میکنیم. سازمان حفاظت محیط زیست هم با دقت هرچه تمامتر این مسائل را رصد میکند. بالاخره ناگزیر هستیم اگر یک طرح توسعهای در منطقهای بکر انجام شود تغییرات و دخل و تصرفی به وجود آوریم اما اینکه آیا این توسعه مخاطرات پایدار و درازمدت عمیق و وسیع دارد یا نه، در مطالعات معلوم میشود.»
اجرای چهار برنامه برای تحول عملکرد بنادر
رسولی با اشاره به برنامههای جدید برای افزایش ظرفیت بنادر، گفت: «بازنگری در دستورالعملها، رویهها و فرآیندهای سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. در سال سرمایهگذاری برای تولید، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از سرمایهگذاری خصوصی گریزناپذیر است. برای حمایت از سرمایهگذاری قوانین بسیار زیادی نوشته شده و این نشان میدهد اراده در حاکمیت برای جذب سرمایه وجود دارد اما اثربخشی و جذب سرمایه کمتر از حد انتظار است و آن هم به خاطر دستورالعملها، فرآیندها و رویههای درونی دستگاهها است که نارساییها را به وجود آورده است.»
وی برنامه دیگر را بحث خرید و نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری که به کاهش توقف کشتیها و افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کشتیها منجر میشود، عنوان کرد و گفت: «موضوع دیگر همافزایی بندر با شقوق مختلف حمل و نقلی است به صورتی که ما این مجموعه را یکپارچه ببینیم. اینکه بندر توسعه یافته با ظرفیت بسیار بالا داشته باشیم اما در جابهجایی بار با مشکل مواجه باشیم، عملیات بندری را متوقف میکند لذا این یکپارچگی با رویکرد تحقق برنامه و افزایش ترانزیت به ۴۰ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم، هدفگذاری شده و جزو کارهای اولویتدار در سازمان بنادر و دریانوردی است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «موضوع ارتقای مهارتهای منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی بسیار اهمیت دارد، ما به سرمایه انسانی در کشور در هر سازمانی باید بیش از این توجه کنیم. سرمایه انسانی را باید بشناسیم و اقدامات مؤثر و کارگشا برای ارتقای آن داشته باشیم چون هر کجا سرمایه انسانی با نشاط، با مهارت، متعهد، علاقهمند و باانگیزه وجود داشته باشد، شکوفایی اتفاق میافتد.»