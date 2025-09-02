خبرگزاری کار ایران
مالیات ۷۰ درصد اصناف و بازاریان صفر شد

کد خبر : 1681256
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام اینکه مالیات اصناف، مشاغل و بازاریان، حدود شش درصد از کل درآمدهای مالیاتی است، گفت: مالیات بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان صفر تعیین و به آنها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده است.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: با عنایت به سیاست دولت برای کمک به اقشار ضعیف‌تر و در راستای تحقق عدالت مالیاتی، اقدامات مهمی از سوی نظام مالیاتی برای مودیان برداشته شد که به شرح زیر است:

۱. معافیت مالیاتی حقوق بگیران و اصناف و مشاغل، به دو برابر سال قبل افزایش یافته است.

۲. مالیات ۱۰۰ درصد اصناف و مشاغل و بازاریان، به صورت سیستمی، مبتنی بر داده و بدون مداخله انسانی تعیین و مالیات ۹۵ درصد آنها بدون رسیدگی و ممیزی قطعی می‌شود.

۳. مالیات حدود ۹.۳ میلیون نفر یعنی بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان، صفر تعیین و به آنها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده است. این دسته از مودیان نیاز به هیچ اقدامی از جمله مراجعه به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت‌ها ندارند.

۴. مالیات حدود ۹۵ درصد از اصناف، مشاغل و بازاریان کمتر از ۳۰ میلیون تومان برای عملکرد یک ساله ۱۴۰۳ آنها تعیین شده است.

۵. حدود نیمی از مالیاتی که از حوزه اصناف، مشاغل و بازاریان دریافت می‌شود، صرفا از یک درصد از پردرآمدترین آنها وصول می‌گردد. این یعنی تمرکز مالیات ستانی بر دانه‌درشت هاست.

۶. در حال حاضر مالیات اصناف، مشاغل و بازاریان، حدود شش درصد از کل درآمدهای مالیاتی است.

۷. صاحبان مشاغل و اصناف می‌توانند محل مصرف مالیات خود را در هنگام پرداخت مالیات تعیین نمایند.

