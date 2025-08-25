به گزارش ایلنا، ستار هاشمی روز دوشنبه در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان افزود: طرح "یزد پایدار" به عنوان الگویی برای توسعه در کشور نمونه خواهد بود و ظرفیت انرژی خورشیدی یکی از برنامه ریزی های این طرح است که باعث جبران بخشی از ناترازی انرژی می‌شود.

وی اظهار کرد: افق یزد پایدار با محوریت فناوری اطلاعات تدوین شده که قابل قدردانی است و در برنامه هفتم توسعه نیز رشد اقتصادی با توجه به نرخ بهره‌وری ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است ، لذا برنامه‌ریزی در این حوزه بدون توجه به فناوری اطلاعات قابل تحقق نیست .

هاشمی در ادامه افزود: استان یزد در حوزه‌های مختلف از جمله ارتباطات وفناوری اطلاعات جایگاه بالایی در کشور دارد و تلاش می شود تا با برنامه زمان بندی شده، مطابق با مطالبات مردم استان یزد در توسعه این بخش اقدام‌ شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سفرهای استانی روال بر این است که یک روز قبل از سفر، معاونان وزارتخانه در شهرستان‌های مختلف استان حضور یافته و نهایتا در جلسه مرکز استان مطالبات را جمع بندی و صورت جلسه می‌کنند و دوشنبه‌ها نیز در تهران نشستی با استانداران برای پیگیری این مصوبات برگزار می‌شود .

هاشمی اضافه کرد: در هفته دولت به دلیل کم بودن وقت، امکان حضور در همه شهرستان‌ها وجود ندارد و در آینده نزدیک دوباره به استان یزد سفری انجام می‌شود تا نشست‌های بیشتری با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شود.

شرکت در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، نشست با فعالان بخش خصوصی فاوا، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان و جمعی از فعالان اقتصادی، افتتاح چند طرح مخابراتی و ارتباطاتی و یک نیروگاه خورشیدی از برنامه‌های سفر یک روزه دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد است.

