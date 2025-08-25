وزیر ارتباطات:
ناترازی انرژی با تلاش بیشتر رفع میشود نه با مقصریابی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همه ما وظیفه داریم تا برای حل ناترازیهای انرژی تلاش بیشتری داشته باشیم، اینکه چه کسی در بروز این مسئله مقصر بوده، مشکلی را حل نمی کند، باید در حوزه استفاده از انرژی خورشیدی گام برداریم که استان یزد در این زمینه از پیشگامان کشور است.
به گزارش ایلنا، ستار هاشمی روز دوشنبه در نشست مشترک شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانشبنیان افزود: طرح "یزد پایدار" به عنوان الگویی برای توسعه در کشور نمونه خواهد بود و ظرفیت انرژی خورشیدی یکی از برنامه ریزی های این طرح است که باعث جبران بخشی از ناترازی انرژی میشود.
وی اظهار کرد: افق یزد پایدار با محوریت فناوری اطلاعات تدوین شده که قابل قدردانی است و در برنامه هفتم توسعه نیز رشد اقتصادی با توجه به نرخ بهرهوری ۳۵ درصد پیشبینی شده است ، لذا برنامهریزی در این حوزه بدون توجه به فناوری اطلاعات قابل تحقق نیست .
هاشمی در ادامه افزود: استان یزد در حوزههای مختلف از جمله ارتباطات وفناوری اطلاعات جایگاه بالایی در کشور دارد و تلاش می شود تا با برنامه زمان بندی شده، مطابق با مطالبات مردم استان یزد در توسعه این بخش اقدام شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سفرهای استانی روال بر این است که یک روز قبل از سفر، معاونان وزارتخانه در شهرستانهای مختلف استان حضور یافته و نهایتا در جلسه مرکز استان مطالبات را جمع بندی و صورت جلسه میکنند و دوشنبهها نیز در تهران نشستی با استانداران برای پیگیری این مصوبات برگزار میشود .
هاشمی اضافه کرد: در هفته دولت به دلیل کم بودن وقت، امکان حضور در همه شهرستانها وجود ندارد و در آینده نزدیک دوباره به استان یزد سفری انجام میشود تا نشستهای بیشتری با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شود.
شرکت در جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، نشست با فعالان بخش خصوصی فاوا، اعضای نظام صنفی رایانهای استان و جمعی از فعالان اقتصادی، افتتاح چند طرح مخابراتی و ارتباطاتی و یک نیروگاه خورشیدی از برنامههای سفر یک روزه دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد است.