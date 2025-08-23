به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید‌عباس حسینی با یادآوری تجربه اداره کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: به گواه دولت و مردم، وزارت صمت در این آزمون از موفقیت خوبی برخوردار بود و تدابیر وزیر صنعت، معدن و تجارت توانست در ارتباط موثر با اصناف و بازاریان و هم‌چنین ایجاد شبکه بازرسی و نظارت فرا‌بخشی با دیگر دستگاه‌های حاکمیتی، تعادل عرضه و تقاضا را مدیریت کند که البته نقش اثرگذار مردم در این موفقیت، بسیار چشم‌گیر است.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی صمت، پهنه‌بندی مناطق مختلف کشور و هماهنگی با استانداران در تعیین فوری میزان نیاز هر منطقه به اقلام ضروری و کالاهای اساسی و به دنبال آن لجستیک و تامین را از تدابیر ستاد وزارت صمت برشمرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساعات اولیه تجاوز دشمن در نشست فوق‌العاده با اصناف، بازاریان و هیئت‌مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای، «برنامه مقابله با بحران » را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت التهاب روانی و کمبود انتظاری در بازار از راه «سیاست تامین همه اقلام در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فعالیت تمام‌وقت اماکن عرضه کالا به مردم،» اجرا کرد و با پیاده‌سازی این برنامه در بخش‌های تولید، نهاده‌های تولید، بازار، عرضه و تقاضا؛ ظرف ۴۸ ساعت آرامش به بازار بازگشت.

حسینی با اشاره به همدلی مثال‌زدنی مردم و حاکمیت در روزهای تجاوز دشمن، گفت: این همان روش و منشی است که در دفاع‌مقدس و روزهای انقلاب در جامعه موج می‌زد و پایه همه موفقیت‌های آن دوران بود و حالا هم این تفکر همدلانه و نوع‌دوستی است که می‌تواند ما را در گذر از تنگناها یاری رساند.

حسینی نقش هیئت اندیشه‌ورز را در شرایط حاضر، پر‌رنگ دانست و تصریح کرد: افراد حاضر در این جمع صاحب اندیشه و تجربه‌اند و از این رو ضروری‌ است؛ نتایج کاربردی و عملیاتی حاصل از این مشارکت بتواند نظام مدیریت صمت را برای رسیدن به اهداف برنامه پیشرفت، کمک کند.

