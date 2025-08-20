بانک مرکزی رمز ارز «زنجانی» را نپذیرفت/ هشدار به طلبکاران،رمز ارز زنجانی مورد تایید نیست
طبق گفته بانک مرکزی ؛ هر چند بابک زنجانی پیشنهاد تسویه بدهی به بانک مرکزی با رمز ارز شخصی خود معادل ۱.۶ میلیارد دلار را داد اما رییس کل بانک مرکزی در همان زمان این پیشنهاد تهاتر بدهی با رمزارز زنجانی را نپذیرفت و به قوه قضاییه و تمام دستگاهها و وزارتخانهها اعلام کرده که رمز ارز زنجانی مورد تایید نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اخیرا از سوی یک مقام مسئول به ایلنا اعلام شد که بابک زنجانی از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار آن را تسویه کرده است. صبح امروز سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این خبر ایلنا اعلام کرد که از «بابک زنجانی» به عنوان محکومعلیه، یک محموله ۱.۸ میلیارد دلاری در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود که بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد.
این در حالی است که «محمد رضا فرزین» رییس کل بانک مرکزی اردیبهشت ماه در پاسخ به سوال ایلنا درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تهاتر بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی با محموله نیکل به صراحت و با قاطعیت پاسخ داد؛ از دو سال گذشته نیکلها در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدا توافق این بود که زنجانی این محموله را بفروشد و بدهی با بانک مرکزی را تسویه کند. وی همچنین درباره ابهامات نسبت به عیار پایین نیکلها یا تقلبی بودن آن اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکلها ندارد و از بابک زنجانی خواستهایم که نیکلها را بفروشد و طلب ما را بدهد.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز در بخش دیگر از صحبتهای خود، اعلام کرد که طبق توافق با بانک مرکزی، زنجانی حدود ۱.۶ میلیارد دلار را بهصورت رمزارز در یک حساب امانی قرار داده که در حال حاضر در دست بررسی است و اعتبار این رمزارزها و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.
همچنین سه ماه پیش هم فرزین در مصاحبه با خبرنگاران به این موضوع تاکید و اعلام کرد که رمز ارز شخصی زنجانی را نپذیرفته است.