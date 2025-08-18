به پایگاه ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فخرالدین کشاورز، با اشاره به تداوم بازگشایی و برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه بین‌المللی شیراز پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: شرکت هواپیمایی قطر ایرویز از بامداد روز یکشنبه پروازهای خود را از این فرودگاه به مقصد دوحه از سر گرفت.

وی ادامه داد: این شرکت با انجام چهار پرواز هفتگی در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، با ساعت ورود ۳:۴۵ و ساعت خروج ۵:۱۰ به مسافران خدمات‌رسانی خواهد کرد.

کشاورز گفت: پیش‌تر نیز شرکت‌های هواپیمایی فلای‌دبی، ایرعربیا، ترکیش، الجزیره، سلام‌ایر، پارس، تابان، ایرتور، ایران‌ایر و قشم‌ایر در مسیرهای بین‌المللی همچون دبی، شارجه، مسقط، قطر، استانبول، کویت و نجف فعالیت خود را از سر گرفته بودند.