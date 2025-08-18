خبرگزاری کار ایران
افزایش پروازهای بین‌المللی فرودگاه شیراز با بازگشت قطر ایرویز

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از آغاز مجدد پروازهای هواپیمایی قطر ایرویز از فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز خبر داد و گفت: با اضافه شدن این شرکت، تعداد پروازهای خارجی فرودگاه شیراز افزایش یافته است.

به پایگاه ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فخرالدین کشاورز، با اشاره به تداوم بازگشایی و برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه بین‌المللی شیراز پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: شرکت هواپیمایی قطر ایرویز از بامداد روز یکشنبه پروازهای خود را از این فرودگاه به مقصد دوحه از سر گرفت.

وی ادامه داد: این شرکت با انجام چهار پرواز هفتگی در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، با ساعت ورود ۳:۴۵ و ساعت خروج ۵:۱۰ به مسافران خدمات‌رسانی خواهد کرد.

کشاورز گفت: پیش‌تر نیز شرکت‌های هواپیمایی فلای‌دبی، ایرعربیا، ترکیش، الجزیره، سلام‌ایر، پارس، تابان، ایرتور، ایران‌ایر و قشم‌ایر در مسیرهای بین‌المللی همچون دبی، شارجه، مسقط، قطر، استانبول، کویت و نجف فعالیت خود را از سر گرفته بودند.

 

