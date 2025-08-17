خبرگزاری کار ایران
کاهش صادرات نفتی عراق به امریکا

کاهش صادرات نفتی عراق به امریکا
صادرات نفت عراق به امریکا در هفته گذشته با کاهش 137 هزار بشکه‌ای به میانگین 142 هزار بشکه در روز رسید.

 به گزارش ایلنا، اداره اطلاعات انرژی امریکا روز یکشنبه از کاهش بیش از 130 هزار بشکه‌ای صادرات نفت عراق به امریکا طی هفته گذشته خبر داد.

میانگین واردات نفت امریکا از 9 کشور به 5.911 میلیون بشکه در روز رسید.

براساس آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی امریکا، میانگین صادرات نفت عراق به امریکا طی هفته گذشته به 142 هزار بشکه رسید.

این در حالی است که میانگین صادرات نفت عراق به امریکا در هفته پیش از آن 279 هزار بشکه در روز بود.

کانادا در هفته گذشته به طور میانگین 4.045 میلیون بشکه در روز، مکزیک به طور میانگین 398 هزار بشکه در روز، برزیل 344 هزار بشکه و کلمبیا 343 هزار بشکه در روز نفت به امریکا صادر کرده است.

واردات نفت امریکا از عربستان طی هفته گذشته به طور میانگین 273 هزار بشکه در روز، از نیجریه، 213 هزار بشکه در روز، از لیبی، 80 هزار بشکه در رو و از اکوادور 65 هزار بشکه در روز بود.

