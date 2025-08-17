کریدور زنگزور قدرتمند نیست/ تقویت قابلیت انتقال انرژی از راهگذر ارس

جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در گفت‌وگو با ایلنا درباره کریدور ارس موازی به عنوان کریدور زنگزور اظهار داشت: برای اینکه مسیر ارس یک مسیر بین‌المللیِ فعال باشد، می‌توان درباره تردد از آن گزینه‌های و الترناتیوهای مختلفی وجود داشته باشد .

وی ادامه داد: شاخه شمالی آن، مسیر مستقیم به ارمنستان است و یک شاخه جنوبی طبق تفاهمات با جمهوری آذربایجان شده از روی ارس عبور در منطقه آقبند عبور می‌کند و وارد ایران می‌شود و چه از مسیر ریلی و چه جاده‌ای در شاخه جنوبی ارس امتداد پیدا می‌کند و از نخجوان خارج می‌شود.

مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: منطقه ما به واسطه حلقه‌های واسط که بین چشمه‌های بار در منطقه اعم از اروپا، چین و روسیه وجود دارد گزینه های مختلفی برای انتقال بار است که این مسیرها می‌توانند توسعه پیدا کند؛ مانند مسیر توسعه راه و سایر کریدورها و کریدور ارس هم می تواند مسیر انتقال بار باشد.

هدایتی گفت: با توجه به شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه قطعا در طول سال‌های آینده شاهد این خواهیم بود که با توجه به افزایش حجم تجارت، تقاضا به سمت با استفاده از تکنولوژی و حمل و نقل زمینی بیشتر می‌شود چراکه می‌تواند امکان دسترسی مسافت کوتاه تر یا افزایش سرعت انتقال بار را فراهم کند و این مزیت از پتاسیل‌های منطقه خاورمیانه است. بنابراین به این مسیرها بیشتر از گذشته توجه می شود و می‌توان براساس پیمان‌های منطقه‌ای و اشکال مختلفی از مناسبات و تفاهمات منطقه، این کریدور ها تعریف شوند.

وی با اشاره به پتاسیل‌‌های کریدور زنگزور اظهار داشت: معقتدم کریدور زنگزور به این اندازه که از آن اطلاع رسانی می‌شود قدرتمند نیست، زنگزور مسیری است که سال‌های سال باز بوده اما با جنگ بین دو کشور بسته شده است حالا بعد از ۴٠ سال مسیر دوباره باز شده است، حال اینکه ما نباید توسعه ترانزیت را منوط کنیم به بسته شدن کریدور کشورهای دیگر، بدانیم و باید بتوانیم از ظرفیت های خدادادی کشورمان استفاده و با توجه به وضعیت فعلی ظرفیت درون زایی که وجود دارد به گونه ای شرایط را تسهیل کنیم که فعالان اقتصادی که به دنبال منافع اقتصادی و مسیر ارزان تر هستند رغبت داشته باشند از مسیر ما عبور کنند.

وی تاکید کرد: زنگزور به دلایلی که در سال‌های طولانی بین نخجوان و آذربایجان بسته بوده بنابراین بار از مسیر ایران تردد داشت، این روند حالا هم می تواند ادامه پیدا کند و ادامه این جریان بستگی به رفتار خودمان دارد اما آنچه که می تواند تهدید ژئوپلیتیکی باشد، این است که زنگزور به دست قدرت‌های خارج از منطقه اداره شود و این موضوع نگران کننده است .

هدایتی افزود: تهدید این است که یک قدرت فرامنطقه‌ای در این مسیر دخالت داشته باشد وگرنه اینکه خود آذربایجان و ارمنستان برای این مسیر توافقاتی داشته باشند و این مسیر را باز کنند و عدم بهم خوردن ژئوپلیتیکی منطقه را رعایت کنند آن چیزی است که ایران هم از ابتدا بر روی آن تاکید داشته است و این موضوع را تهدید نمی‌دانیم.

مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین درباره فعال شدن کریدور ارس گفت: اگر بگوییم کریدور ارس یک مسیر دسترسی است یعنی آذربایجان را به نخجوان وصل می کند اما اگر می‌خواهیم کریدور بین‌المللی داشته باشیم دیگر تعریف و مفهوم آن فرق می‌کند و این مسیر باید به چشمه‌های بار وصل شود، حمل و نقل کانتینری داشته باشد و نسبت به مسیر دریایی قابلیت اقتصادی بیشتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: مهم اینکه باتوجه به اینکه در منطقه کشورهای شمالی و جنوبی ما دارای ذخایر و تولیدات گاز و نفت هستند، کریدور ارس بتواند قابلیت کریدور انرژی شود.

هدایتی گفت: توسعه و استقبال از کریدور ارس به تعریف و نوع نگاه به این کریدور بستگی دارد و با کشورهای واقع در این مسیر باید به یک اجماع مشترک برسیم و توسعه و سرمایه گذاری در کریدور ارس به نوع تفاهم کشورهای واقع در مسیر و کشورهای متصل با چشمه‌های بستگی دارد.

