مهلت ثبتنام آزمون استخدامی بانک مرکزی تا ۳۰ مردادماه
مهلت ۱۰ روزه ثبتنام در آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ۲۱ مردادماه آغاز شده است و ۳۰ مردادماه به پایان میرسد.
به گزارش ایلنا، این آزمون بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و طبق ضوابط و مقررات جاری برگزار میشود.
بر اساس این گزارش ثبتنام آزمون استخدامی بانک مرکزی از روز سهشنبه، ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پنجشنبه، ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است که کارت ورود به جلسه از دوشنبه، ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در دسترس داوطلبان قرار میگیرد و آزمون نیز در روز جمعه، ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
داوطلبان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی آزمون به نشانی: azmoon.smtc.ac.ir مراجعه و دفترچه راهنمای آزمون را از این سامانه www.smtc.ac.ir مراجعه کنید.
برای پاسخگویی به پرسشهای احتمالی و راهنمایی داوطلبان در روند ثبتنام و شرکت در آزمون، مرکز تماس به شماره ۰۲۶-۳۴۱۶۴۶۰۰ همه روزه در ساعات اداری آماده ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی است.
برگزاری این آزمون بهعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی است و مسئولیت برنامهریزی، هماهنگی و اجرای آن را بر عهده دارد.