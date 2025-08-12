به گزارش ایلنا از توانیر، عبدالامیر یاقوتی اظهار داشت: مشترکانی که مصرف آن‌ها کمتر از الگو باشد، مشمول حمایت‌های قیمتی و دریافت کامل یارانه خواهند شد، اما اگر مصرف از سقف الگو عبور کند، تعرفه به‌صورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می‌شود.

یاقوتی با بیان این‌که بر اساس تغییرات تعرفه‌ای در اسفند سال گذشته، نرخ برق برای پرمصرف‌ها جهش قابل توجهی دارد، گفت: برای مثال اگر یک مشترک تا ۱۰ برابر الگو برق مصرف کند (معادل ۳ هزار کیلووات ساعت در ماه)، نرخ نهایی برق او به حدود پنج هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت خواهد رسید که معادل پنج برابر هزینه تأمین برق است. چنین مشترکی در نهایت باید بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه پرداخت کند.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و امور مشترکان توانیر تاکید کرد: هم‌اکنون کمتر از نیم درصد مشترکان کشور در گروه پرمصرف‌های بسیار بالا قرار دارند، اما همین تعداد اندک، فشار زیادی به شبکه وارد می‌کنند. هدف از این سیاست، تغییر رفتار مصرفی این گروه و ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی است.

یاقوتی با اشاره به رشد مصرف در ماه‌های گرم سال گفت: در شرایط ناترازی تولید و مصرف برق، هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی، به پایداری شبکه کمک می‌کند. از این‌رو توصیه می‌شود همه مشترکان با رعایت توصیه‌های بهینه‌سازی، مصرف خود را مدیریت کنند.

