خدمت رسانی موکب های بانک کشاورزی به مناسبت اربعین حسینی در استان های مرزی

بانک کشاورزی به منظور خدمت رسانی به زائران و شرکت کنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، با برپایی موکب در شش نقطه مرزی و ارائه خدمات، پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هماهنگی مدیریت های شعب بانک، مواکب بانک کشاورزی در شش استان خوزستان (مرز چزابه و شهر سوسنگرد)، کرمانشاه (قصر شیرین)، ایلام (مهران)، آذربایجان غربی (شهرستان پیرانشهر)، کردستان (مرز باشماق) و سیستان و بلوچستان (مرز میرجاوه) برپا شده اند و با اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی، پذیرایی و امکان استراحت و اسکان برای زائران عتبات عالیات و همچنین ارائه خدمات بانکی و استقرار دستگاه های خودپرداز برای تامین وجوه نقد مورد نیاز زائران، در حال خدمت رسانی به عاشقان امام حسین (ع) هستند.

بر اساس این گزارش، موکب های بانک کشاورزی و شعب کشیک این بانک در شهرهای مرزی غرب و جنوب غرب کشور، از یک هفته پیش از اربعین حسینی تا دو روز پس از اربعین به ارائه خدمات به زائران و عاشقان امام حسین (ع) می پردازند.

این گزارش می افزاید: موکب جاماندگان اربعین نیز روز 23 مردادماه در میدان خراسان تهران، مقابل شعبه بانک کشاورزی، برپا می شود.

