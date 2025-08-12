کاهش قیمت کالاها در ایران با پذیرش FATF

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه با پذیرش FATF، یکی از ممنوعیت‌های بازگشایی حساب ایرانیان در داخل و ایرانیان خارج از کشور در کشورهای دیگر برای تبادل پول برطرف می‌شود، گفت: ما در شرایطی قرار داریم که هنوز اسنپ‌بک برنگشته که تحریم‌های سازمان ملل علیه کشور ما برگردد.

برقراری ارتباط بانکی، پیش‌نیاز تجارت ایران با دیگر کشورها

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحریم‌های سابق سازمان ملل علیه ایران، گفت: بعد از تحریم‌های سازمان ملل هیچ کشوری امکان تبادل پول با ما نداشت. پس از اینکه این تحریم‌ها برداشته شد، تبادل بانکی بین ایران و خارج از کشور منوط به کنوانسیون‌هایی بود که باید امضا می‌کردیم.

شکرخدایی، پیش‌نیاز تجارت ایران با کشورهای دیگر را برقراری ارتباط بانکی دانست و گفت: در شرایط کنونی حتی اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود، عدم ارتباط بانکی ایران با دیگر کشورها نمی‌گذارد که مبادلات تجاری ما با سایر کشورها به سادگی انجام شود.

عدم پذیرش FATF واردات دارو به ایران را با مشکل مواجه کرده

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، راه‌حل تسهیل و تسریع در تجارت کشور را اینگونه عنوان کرد: پذیرش کنوانسیون‌ها، تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مرتبط با آن و برقراری ارتباط بانکی با دیگر کشورها برای باز کردن ال‌سی و تبادل پول، کارهایی است که باید هرچه زودتر انجام شود.

به گفته شکرخدایی، بسیاری از کالاها اعم از غذا، دارو و پوشاک در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار ندارند، ولی مشکل ما برای واردات این کالاها این است که انتقال پول از ایران به خارج از کشور امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: به طور مثال، تجهیزات برق تجدیدپذیر و انرژی‌های پاک در لیست تحریم‌های آمریکا نیست؛ ولی ما امکان واردات آن را نداریم زیرا برای واردات آن نیاز به ال‌سی داریم؛ این در حالی است که نظام بانکی ما در تنگنای عدم پذیرش کنوانسیون‌هاست.

کاهش هزینه صادرات و واردات با پذیرش FATF

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه پیش‌نیاز حل مشکلات سیاسی کشور در زمینه بین‌المللی، آماده کردن نظام بانکی ما برای ارتباط با دنیاست، گفت: پذیرش FATF از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گام‌های بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

شکرخدایی با بیان اینکه نخستین تاثیر مستقیم پذیرش FATF کاهش هزینه صادرات و واردات است، گفت: ارزش ریال به شدت ضعیف شده و حذف صفرهای آن در همین راستاست. با امضای این کنوانسیون‌ها ارزش ریال افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، ما به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار داریم که تصمیم‌گیران کشور موضوع انتقال پول از طریق بانک را تسهیل و امکان آن را فراهم کنند.

وی ادامه داد: انتقال پول در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. در میان صرافی‌های خوشنام، هستند صرافی‌هایی که رقم‌های درشت برای انتقال پول دریافت کردند و بعد هم متواری شدند. بنابراین ریسک این کار بسیار بالاست.

تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی با پیوستن به FATF

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، تاثیر دوم مستقیم پذیرش FATF را تامین اعتباری تجارت دانست و گفت: حتی اگر تحریم‌های ظالمانه آمریکا برداشته شود بالاخره ما باید بتوانیم ال‌سی باز کرده و خرید اعتباری کنیم. نظام بانکی ما تامین اعتباری تجارت را فراموش کرده است. متاسفانه ما به خاطر نپذیرفتن کنوانسیون‌ها درگیر عدم تامین مالی تجارت هستیم.

شکرخدایی، تاثیرات امضای کنوانسیون‌ها را کاهش هزینه مبادله، افزایش درآمد کشور، افزایش رفاه در کشور و صادرات، کاهش قیمت کالاها، لغو تخفیفات بیجا در فروش کالاهای ایرانی به سایر کشورها، افزایش قدرت چانه‌زنی برای کاهش قیمت کالاهای وارداتی و... دانست و گفت: پذیرش کنوانسیون‌ها موجب تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فرض کنید سرمایه‌گذار خارجی قصد دارد ۲۰۰ میلیون دلار وارد ایران کند. این در حالی است که در شرایط کنونی، هیچ راهی برای این کار وجود ندارد. اگر ما این کنوانسیون‌ها را بپذیریم ورود سرمایه خارجی به کشور تسهیل می‌شود.

