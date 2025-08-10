به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه اگر جنگ ۱۲ روزه اتفاق نمی‌افتاد دسترسی به پلتفرم‌های محبوب و پرکاربر اتفاق می‌افتاد، گفت: در دوره جنگ تحمیلی و پس از آن، کیفیت اینترنت بدتری تجربه کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

هاشمی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی و پس از آن کیفیت اینترنت بدتری هم تجربه کرده‌ایم و به دلیل گزارش هایی که برخی نهادها در خصوص جی پی اس و هدایت ریزپرنده ها داشتند اختلالاتی در بخش دیتا به وجود آمد.

وی با بیان اینکه گزارش های مربوط به این اختلال‌ها قابل انتشار است، افزود: در کنار این اختلال‌ها حتی اختلال‌هایی هم در بخش تماس داشتیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه به جد پیگیر بهبود کیفیت خدمات ارتباطی هستیم تا اختلالات را به حداقل برسانیم، گفت: نمی توان به ملاحظات امنیتی هم بی توجه بود.

وی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در چند هفته اخیر با آن مواجه هستیم به جنگ اخیر و ملاحظات آن باز می گردد و تلاش ما این است که تجربه سال ۱۴۰۱ را تکرار نکنیم.

انتهای پیام/