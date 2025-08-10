وزیر ارتباطات:
از کیفیت اینترنت راضی نیستم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به عنوان وزیر ارتباطات، از کیفیت اینترنت راضی نیستم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه اگر جنگ ۱۲ روزه اتفاق نمیافتاد دسترسی به پلتفرمهای محبوب و پرکاربر اتفاق میافتاد، گفت: در دوره جنگ تحمیلی و پس از آن، کیفیت اینترنت بدتری تجربه کردهایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.
هاشمی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی و پس از آن کیفیت اینترنت بدتری هم تجربه کردهایم و به دلیل گزارش هایی که برخی نهادها در خصوص جی پی اس و هدایت ریزپرنده ها داشتند اختلالاتی در بخش دیتا به وجود آمد.
وی با بیان اینکه گزارش های مربوط به این اختلالها قابل انتشار است، افزود: در کنار این اختلالها حتی اختلالهایی هم در بخش تماس داشتیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه به جد پیگیر بهبود کیفیت خدمات ارتباطی هستیم تا اختلالات را به حداقل برسانیم، گفت: نمی توان به ملاحظات امنیتی هم بی توجه بود.
وی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در چند هفته اخیر با آن مواجه هستیم به جنگ اخیر و ملاحظات آن باز می گردد و تلاش ما این است که تجربه سال ۱۴۰۱ را تکرار نکنیم.