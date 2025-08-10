مدیرعامل پارسخودرو عنوان کرد:
توسعه تولید و تنوع سبد محصولات پارسخودرو با حمایت بانک صنعت و معدن
مدیرعامل پارسخودرو از گسترش همکاری با بانک صنعت و معدن برای اجرای پروژههای تولیدی، توسعه سبد محصولات و واردات خودروهای جدید خبر داد.
در جریان بازدید مدیرعامل و اعضای هیأتعامل بانک صنعت و معدن از خطوط تولید پارسخودرو، با اشاره به برنامههای این شرکت برای تولید محصولات جدید، واردات و مونتاژ خودروهای خارجی، اظهار کرد: پارسخودرو آماده همکاری همهجانبه با بانک صنعت و معدن بهمنظور جذب سرمایه، اجرای پروژههای صنعتی و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای رونق اشتغال و تولید ملی است.
وی حضور مدیران ارشد بانک صنعت و معدن را نشانه حمایت جدی این مجموعه مالی از جریان تولید دانست و افزود: در حال بازنگری و اصلاح سبد محصولات هستیم تا با ترکیبی از خودروهای محبوب مشتریان و واردات محصولات روز دنیا، مسیر همکاری مشترک با شرکای خارجی را تقویت کنیم.
حسینزاده با اشاره به اهمیت جذب سرمایه بانکی در تحقق اهداف توسعهای، ادامه داد: حمایت بانک صنعت و معدن از طرحهای پارسخودرو، علاوه بر تقویت توان خطوط تولید، موجب دلگرمی صنعتگران این مجموعه خواهد شد.
وی همچنین تولید محصول جدید «پارسنوآ» و واردات خودروهایی نظیر «رووی eRX5»، مدلهای مختلف چانگان و دیگر برندهای معتبر را از جمله برنامههای مشترک با بانک صنعت و معدن برای پاسخگویی به نیاز بازار عنوان کرد.
نقش پررنگ پارسخودرو در تولید و اشتغال جوانان
محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه مهم پارسخودرو در صنعت خودروسازی کشور گفت: نقش بیبدیل این شرکت در اشتغال جوانان و تولید ملی، مهمترین دلیل حمایت و توسعه همکاریهای مشترک است.
وی پارسخودرو را یکی از مشتریان خوشحساب بانک صنعت و معدن معرفی کرد و افزود: این شرکت با اجرای برنامه توسعه سبد محصولات، طراحی و ساخت خودروهای جدید و تلاش برای واردات محصولات باکیفیت خارجی، به یک شریک راهبردی و مطمئن برای این بانک تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی بانک صنعت و معدن حمایت از تولید و صنعت ملی است، اظهار داشت: این بانک بهعنوان یک مجموعه مالی توسعهمحور، وظیفه ذاتی خود میداند از هرگونه برنامهریزی و هدفگذاری برای تولید محصولات جدید و گسترش فعالیتهای صنعتی حمایت کند.
شایان با ابراز امیدواری نسبت به توسعه همکاری دوطرف، خاطرنشان کرد: هم پارسخودرو و هم قطعهسازان طرف قرارداد آن، بهدلیل خوشحسابی، همواره در زمره شرکای راهبردی بانک بودهاند و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: بانک صنعت و معدن آماده همکاری در زمینه تولید داخلی محصولات جدید، تسهیل نقلوانتقال بانکی بینالمللی و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات و اجرای برنامههای تولید خودرو بهصورت SKD است.