به گزارش ایلنا، معاون اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب‌های بانکی بلااستفاده خبر داد.

علیرضا غفاری اعلام کرد: این طرح با ایجاد درگاهی آنلاین، امکان بستن داوطلبانه حساب‌های سپرده مازاد را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، تعداد حساب‌های بانکی کشور ظرف دو سال آینده از ۶۵۰ میلیون به حدود ۳۰۰ میلیون کاهش خواهد یافت.

غفاری در توضیح این طرح گفت: در حال حاضر هر فرد بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب بانکی دارد که اغلب آن‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند و فقط دو یا سه حساب فعال هستند. وجود حساب‌های اضافی نه تنها مشکلاتی برای دارنده حساب ایجاد می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند اجاره حساب به افراد دیگر، به ویژه اتباع خارجی غیرمجاز، فراهم می‌آورد. وی افزود که برخی افراد بدون اطلاع از سوءاستفاده از حساب‌هایشان، با مشکلات حقوقی و قضائی مواجه شده‌اند.

معاون اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی تاکید کرد: سامانه جدید به افراد این امکان را می‌دهد تا با ثبت درخواست آنلاین، حساب‌های مازاد خود را بسته و مانده حساب‌ها را به حساب‌های اصلی منتقل کنند. پس از بستن حساب، امکان تراکنش از آن سلب شده و فقط به عنوان سابقه در نظام بانکی باقی می‌ماند. این اقدام گامی مهم برای مقابله با اجاره حساب‌ها و کاهش جرایم مالی محسوب می‌شود. غفاری همچنین اعلام کرد که طرح مذکور با در نظر گرفتن تمامی جوانب و فراهم آوردن سهولت دسترسی برای همه افراد، به زودی راه‌اندازی خواهد شد.