این خبر وزیر راه و شهرسازی را ترغیب کرد تا شخصا سفر با این ایرباس را تجربه کند؛ از این رو پس از بازدید از مرز شلمچه؛ با این قطار به خرمشهر بازگشت.

ریل‌باس مذکور که پیش از این، طی ۴۵ دقیقه با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت خط ریلی خرمشهر-شلمچه را طی می‌کرد؛ هم اکنون این مسیر را طی ۱۵ دقیقه با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت می‌پیماید. ظرفیت این قطارها ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است که مجهز به سیستم تهویه مطبوع هستند و به گفته قائم مقام مدیرعامل شرکت راه‌آهن روزانه بین ۱۳ تا ۱۶ هزار نفر مسافر را جابجا می‌کنند.

طبق گفته موسوی تا ۲۵ مردادماه این ریل‌باس‌ها به صورت رایگان و به شکل شبانه‌روزی خدمات‌رسانی می‌کنند.

ریل‌باس شلمچه-خرمشهر که بدون هیچ گونه توقف و ترافیکی؛ به صورت شبانه‌روزی در تردد است؛ در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای که در حالت عادی ۲۰ دقیقه زمان می‌برد و در زمان بازگشت زائرین به دلیل ترافیک گاهی تا سه ساعت نیز طول می‌کشد، نقش مهمی در تسهیل جابجایی مسافرین اربعین و مردم منطقه ایفا می‌کند.

صادق در این سفر ۱۵ دقیقه‌ای از همکاران خود در شرکت راه‌آهن برای ارتقای ارائه خدمات به زائرین و افزایش سرعت و کاهش زمان طول مسیر قدردانی کرد.