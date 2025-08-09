به گزارش ایلنا، مهدی ضیغمی گفت: طبق اعلام وزارت صمت و با توجه به اتمام مهلت ثبت نام عرضه خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه، کلیه بانک‌های عامل موظف هستند از امروز تا ۲۴ ساعت حساب‌های وکالتی به نام خودرو‌های وارداتی را رفع مسدودی کنند.

مدیر طرح خودرو‌های وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قرعه کشی فردا صورت می‌گیرد و اسامی برندگان از طریق سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی اطلاع رسانی می‌شود.

او با اشاره به اینکه در این دوره، تعداد خودرو‌های عرضه شده نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه است، افزود: حدود ۹۵ هزار نفر حساب‌های خود را بلوکه کرده بودند.

صیغمی خاطر نشان کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند به سایت جدید سامانه خودرو‌های وارداتی به نشانی Salecars.ir مراجعه کنند این تنها سایت رسمی عرضه خودرو‌های خارجی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند.

