مدیر ارتباطات و امور بینالملل گروه خودروسازی سایپا:
واگذاری سهام سایپا تا تیر ماه ۱۴۰۵ الزامی است/خبرنگاران استناد به منابع موثق را فراموش نکنند
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ رضا حسینی، "مدیر ارتباطات و امور بینالملل گروه خودروسازی سایپا" در روز خبرنگار ضمن تجلیل از خبرنگاران مدعو، در گفتوگویی کوتاه با "خبرنگار ایلنا" ضمن تبریک این روز به همکاران رسانهای، به نقدهایی جدی درباره وضعیت صنعت خودروسازی کشور و عملکرد آنها پرداخت. او همچنین از خبرنگاران خواست تعامل بیشتری با منابع رسمی داشته باشند تا اعتبار رسانهها حفظ شود.
چالشهای صنعت خودروسازی ایران از نگاه یک خبرنگار مستقل
حسینی، در ابتدای گفتوگو در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور و اینکه به عنوان یک خبرنگار چه نقدهایی را به صنعت خودرو کشور از جمله شرکت خودروسازی سایپا میتواند مطرح کند به سالهای طلایی صنعت خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: علیرغم درآمدهای قابل توجه، سرمایهگذاری مؤثری در زیرساختها، توسعه پلتفرمها و زنجیره تأمین صورت نگرفته است.
به گفته او، یکی از ضعفهای اساسی صنعت خودرو، بیتوجهی به تحقیق و توسعه (R&D) و عدم حضور مؤثر در بازارهای صادراتی است. با وجود مزیتهایی چون نیروی انسانی ارزان، انرژی مقرونبهصرفه و منابع معدنی غنی، ایران نتوانسته است جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی خودرو کسب کند. حسینی معتقد است؛ این فرصتها بهدرستی مدیریت نشدهاند و صنعت خودرو همچنان با مشکلات ساختاری مواجه است.
او همچنین به ضعف در طراحی و تولید محصولات رقابتپذیر اشاره کرد و افزود: ما نتوانستیم محصولاتی تولید کنیم که در بازارهای صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشند. این ضعف، نتیجه بیتوجهی به توسعه زیرساختها و عدم سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههای کلیدی است.
نقد عملکرد سایپا؛ از موتور تا مدیریت
در بخش دیگری از گفتوگو، حسینی بهعنوان فردی که در شرکت سایپا مشغول فعالیت است، انتقادات صریحتری نسبت به عملکرد این خودروسازی مطرح کرد و گفت: در سالهای گذشته و پیش از مدیریت شیخزاده، مدیرعامل کنونی سایپا، این خودروسازی بزرگ در توسعه خانواده موتور و زنجیره تأمین عملکرد ضعیفی داشت و مدیران پیشین به دلیل عمر کوتاه مدیریتی، وارد پروژههای بلندمدت نشدند.
او افزود: سالهاست که صرفا یک نوع موتور را ارتقاء میدهیم و بر روی محصولات مختلف نصب میکنیم؛ بدون اینکه توسعه واقعی در خانواده موتور داشته باشیم که این موضوع باعث شده تا شرکت سایپا از رقابت عقب بماند.
با این حال، حسینی با ابراز امیدواری از اقدامات اخیر مدیریت جدید این شرکت گفت: با ورود مهندس شیخزاده، برنامههای ویژهای برای توسعه خانواده موتور و گیربکس آغاز شده است و امیدواریم بهزودی شاهد عرضه محصولات جدید این شرکت باشیم تا بتوانند بخشی از ضعفهای گذشته را جبران کنند.
او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر خصوصیسازی سایپا ابراز داشت: طبق برنامه هفتم توسعه، بلوک ۴۲ درصدی سهام این شرکت باید تا تیرماه سال آینده واگذار شود. مراحل ثبتنام، اهلیتسنجی و کارشناسی قیمت در حال انجام است و در صورت عدم عرضه تا موعد مقرر، این سهام حق رأی در مجامع نخواهد داشت.
رسانهها و مسئولیت حرفهای؛ تعامل یا تقابل؟
در پایان گفتوگو، حسینی به نقش خبرنگاران در پوشش اخبار صنعت خودرو پرداخت. او با تأکید بر اهمیت تعامل دوطرفه میان رسانهها و سازمانها گفت: برخی گزارشها حاوی اطلاعات نادرستی هستند که بخشی از آن به ضعف اطلاعرسانی سازمانها و بخشی دیگر به عدم مراجعه خبرنگاران به منابع رسمی بازمیگردد.
او تصریح کرد: من از خبرنگاران انتقاد ندارم، بلکه توقع دارم که برای صحت و اعتبار گزارشهایشان، به منابع رسمی مراجعه کنند تا این تعامل باعث شود هم خبر دقیقتر باشد و هم اعتبار رسانه حفظ شود.
حسینی همچنین تأکید کرد: سازمانها باید اطلاعات آماری دقیق و به موقعی در اختیار خبرنگاران قرار دهند تا از انتشار اطلاعات ناقص یا نادرست جلوگیری شود. او این تعامل را کلید ارتقاء کیفیت اطلاعرسانی در حوزه صنعت خودرو عنوان کرد.