محمد مرادی، مجری طرح‌های نیروگاهی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک و متوسط توضیح داد.

وی بیان کرد: در طول تاریخ، تمرکز کلونی‌های جمعیتی همواره در کنار منابع آبی بوده و امروز نیز این روند در مناطق مختلف کشور ادامه دارد. ما برای تأمین انرژی این نواحی، گاهی ناچاریم انرژی را از فواصل بسیار دور منتقل کنیم که این موضوع باعث افزایش تلفات انتقال انرژی می‌شود.

مرادی افزود: اگر بتوانیم در این ساختگاه‌ها که به مراکز جمعیتی نزدیک هستند، از نیروگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کنیم، تلفات انرژی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. همچنین می‌توانیم از پتانسیل آورده آبی رودخانه‌هایی که سال‌ها بدون بهره‌برداری انرژی از آن‌ها عبور می‌کنند، نهایت استفاده را ببریم.

مطالعات مجدد ساختگاه‌ها و تصویب ماده ۱۲ برای تضمین سرمایه‌گذاری

مجری طرح‌های نیروگاهی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: برای تشویق سرمایه‌گذاران به منظور ورود به این عرصه، شرکت توسعه منابع آب و نیرو در دو سال گذشته تمام ساختگاه‌های تعریف‌ شده نیروگاه‌های کوچک کشور را بازبینی کرد. این بازبینی با در نظر گرفتن پارامترهای زیست‌محیطی، اقلیمی، جمعیتی، لرزه‌خیزی و سایر معیارهای فنی انجام شد و ساختگاه‌های موجود اکنون از توجیه‌پذیری فنی برخوردارند.

مرادی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این زنجیره، نیاز بود اسناد بالادستی برای تضمین بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران ایجاد شود. خوشبختانه با همکاری وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، در سال گذشته موفق به اخذ مصوبه ماده ۱۲ برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های کوچک و متوسط شدیم.

دو مدل تشویقی برای سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های کوچک و متوسط

وی درباره جزئیات این مصوبه اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲، سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های کوچک می‌توانند از محل تابلوی سبز بورس انرژی و منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت، نقدینگی خود را پس از احداث نیروگاه برای مدت ۱۰ سال تأمین کنند.

مجری طرح‌های نیروگاهی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اضافه کرد: در مورد نیروگاه‌های متوسط، سرمایه‌گذاران می‌توانند انرژی تولیدی را یا در تابلوی آزاد بورس انرژی یا از طریق قراردادهای دوجانبه با صنایع به فروش برسانند. البته در این مدل، همزمانی بین دو منبع تأمین نقدینگی یعنی تابلوی آزاد و صرفه‌جویی سوخت وجود ندارد. یعنی مبلغ حاصل از فروش در بازار آزاد از مبلغ پایه ۹.۵ سنت کسر و مابه‌التفاوت از محل صرفه‌جویی سوخت جبران خواهد شد.

